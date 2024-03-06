Сирены завоют по всей Ростовской области 6 марта

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Проверка начнется в 10 утра и продлится в течение часа. Местных жителей просят не создавать панику и оповестить близких о предстоящих мероприятиях.
В этот период будут активированы сирены и громкоговорители. Кроме того, временно пропадут привычные передачи по телевидению, и вместо них появится информация, связанная с проверкой. То же самое касается и радиовещания.
Эти мероприятия проводятся в рамках масштабных учений по подготовке к защите местных жителей и территорий от наводнений и природных пожаров.
Ранее стало известно, что система оповещения населения в Ростове не смогла охватить весь город. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.