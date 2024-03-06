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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Сирены зазвучат по всей Ростовской области 6 марта

Сирены завоют по всей Ростовской области 6 марта

6 марта 2024, 06:48
Фото: 61.mchs.gov.ru
Сирены зазвучат по всей Ростовской области 6 марта
Жителей Ростовской области предупреждают о тревожных звуках сирен, которые они услышат в среду, 6 марта, сообщили в областном УМЧС.

Проверка начнется в 10 утра и продлится в течение часа. Местных жителей просят не создавать панику и оповестить близких о предстоящих мероприятиях.

В этот период будут активированы сирены и громкоговорители. Кроме того, временно пропадут привычные передачи по телевидению, и вместо них появится информация, связанная с проверкой. То же самое касается и радиовещания.

В Ростовской области началась мощная подготовка системы оповещения людей
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Эти мероприятия проводятся в рамках масштабных учений по подготовке к защите местных жителей и территорий от наводнений и природных пожаров.

Ранее стало известно, что система оповещения населения в Ростове не смогла охватить весь город. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оповещение#Тревога#Сирены#Местные жители#Происшествия
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