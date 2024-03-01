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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Ростовской области переносят Масленицу и ждут воя экстренных сирен

В Ростовской области переносят Масленицу и ждут воя экстренных сирен

1 марта 2024, 14:43
Фото: 1MI
В Ростовской области переносят Масленицу и ждут воя экстренных сирен
Масленицу перенесли из-за выборов президента, тем временем очередную проверку системы оповещения проведут в Ростове, а медики спасли 650-граммовую новорожденную.

Сначала за блинами, а потом на выборы

В правительстве Ростовской области рассказали, что масштабное празднование Масленицы в регионе организуют в Новочеркасске. Мероприятия там запланированы на 10 марта.

В этом году Масленица выпадает на неделю с 11 по 17 марта. Как правило, основные праздничные гуляния проводят в последний день. Однако в Ростовской области это сделают 10 марта из-за предстоящих выборов президента.

Что касается гуляний в Новочеркасске, то посетить их можно с 11.00 до 15.00. Там будут работать интерактивные площадки, например, фотозоны, выставка-ярмарка, аттракционы. Также желающие смогут поводить хороводы, сразиться на мечах, пострелять из лука и попробовать чай из раритетного генерал-самовара. В конце гуляний состоится концерт.

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Вой сирен

Управление по делам ГО и ЧС Ростова анонсировало проверку систем оповещения населения. Она запланирована на среду, 6 марта, в 10.30 мск.

В городе завоют электросирены. Также информацию будут передавать по телевидению и радио.

Жителей просят не паниковать и включить ТВ, чтобы прослушать экстренное сообщение. Это необходимо для проверки работоспособности систем, отвечающих за оповещение населения в случае ЧС.

Жителей просят не паниковать и включить ТВ, чтобы прослушать экстренное сообщение.Жителей просят не паниковать и включить ТВ, чтобы прослушать экстренное сообщение.
Жителей просят не паниковать и включить ТВ, чтобы прослушать экстренное сообщение.
Фото: 61.mchs.gov.ru
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«Боролись. Победили»

В перинатальном центре Ростовской области рассказали об уникальном случае спасения новорожденной. Девочка появилась на свет на 27-й неделе беременности. Ее вес составлял лишь 650 граммов.

Малышку выхаживали четыре месяца. Ей проводили операции, поддерживая ее дыхание с помощью систем жизнеобеспечения.

«Главное не сдаваться. И мы не сдавались. И отбили. Отвоевали. Боролись. Победили. Выхаживали, дежурили, меняли тактику лечения», — рассказали врачи.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Вместе с мамой ее выписали из больницы.

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