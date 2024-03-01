В Ростовской области переносят Масленицу и ждут воя экстренных сирен

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В правительстве Ростовской области рассказали, что масштабное празднование Масленицы в регионе организуют в Новочеркасске. Мероприятия там запланированы на 10 марта.
В этом году Масленица выпадает на неделю с 11 по 17 марта. Как правило, основные праздничные гуляния проводят в последний день. Однако в Ростовской области это сделают 10 марта из-за предстоящих выборов президента.
Что касается гуляний в Новочеркасске, то посетить их можно с 11.00 до 15.00. Там будут работать интерактивные площадки, например, фотозоны, выставка-ярмарка, аттракционы. Также желающие смогут поводить хороводы, сразиться на мечах, пострелять из лука и попробовать чай из раритетного генерал-самовара. В конце гуляний состоится концерт.
Управление по делам ГО и ЧС Ростова анонсировало проверку систем оповещения населения. Она запланирована на среду, 6 марта, в 10.30 мск.
В городе завоют электросирены. Также информацию будут передавать по телевидению и радио.
Жителей просят не паниковать и включить ТВ, чтобы прослушать экстренное сообщение. Это необходимо для проверки работоспособности систем, отвечающих за оповещение населения в случае ЧС.
В перинатальном центре Ростовской области рассказали об уникальном случае спасения новорожденной. Девочка появилась на свет на 27-й неделе беременности. Ее вес составлял лишь 650 граммов.
Малышку выхаживали четыре месяца. Ей проводили операции, поддерживая ее дыхание с помощью систем жизнеобеспечения.
«Главное не сдаваться. И мы не сдавались. И отбили. Отвоевали. Боролись. Победили. Выхаживали, дежурили, меняли тактику лечения», — рассказали врачи.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Вместе с мамой ее выписали из больницы.