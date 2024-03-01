В Ростовской области переносят Масленицу и ждут воя экстренных сирен

Что касается гуляний в Новочеркасске, то посетить их можно с 11.00 до 15.00. Там будут работать интерактивные площадки, например, фотозоны, выставка-ярмарка, аттракционы. Также желающие смогут поводить хороводы, сразиться на мечах, пострелять из лука и попробовать чай из раритетного генерал-самовара. В конце гуляний состоится концерт.