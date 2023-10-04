В Ростове завыли сирены, а в судах лишают надежды на оправдательный приговор

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
На федеральном портале «Стопкоронавирус» появилась статистика госпитализации жителей Ростовской области из-за тяжелого течения коронавируса. Выяснилось, что с 18 по 24 сентября в больницу из-за ковида попали пять человек. Однако с 25 сентября по 1 октября госпитализировать пришлось уже 22 местных жителя. Таким образом, всего за неделю показатель вырос в четыре раза.
Растет и сама заболеваемость COVID-19. Число только подтвержденных случаев вируса в регионе составляет 181. К счастью, летальных случаев течения болезни в Ростовской области пока не зафиксировано.
Добавим, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 457 тысяч человек. Пандемия унесла жизни 11 тысяч местных жителей.
Сегодня утром в Ростове проводили учения по гражданской обороне и ЧС. В рамках мероприятия проверяли также работу экстренных сирен оповещения. Они сработали по всему городу около 10.30 мск.
Часть жителей Ростова в социальных сетях сообщили, что не слышали воя сирен. В частности, об этом пишут жители Левенцовки, Ленина, Западного и Северного. Некоторые горожане жаловались, что вой сирен слышали, однако он был приглушенным и не отличался от шума сигнализации машин.
Власти Ростова и экстренные службы итоги учения пока не подводили.
СМИ со ссылкой на Судебный департамент Ростовской области сообщили, что, по статистике, шанс получить оправдательный приговор по уголовному делу составляет всего лишь 0,1%.
За первые шесть месяцев 2023 года в тюрьму по уголовным делам отправились 2,5 тысячи местных жителей. Всего же обвинительные приговоры вынесены 6,7 тысячи граждан. Оправдал же суд всего лишь восемь человек.
Также в статистике есть данные о том, что с начала года 96 жителей Ростовской области по решению суда отправили на принудительное психиатрическое лечение.
Большую часть осужденных составили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода и высшего образования. Еще около 1000 заключенных составили женщины, 15 из них при этом были беременны.