В Ростове завыли сирены, а в судах лишают надежды на оправдательный приговор

На федеральном портале «Стопкоронавирус» появилась статистика госпитализации жителей Ростовской области из-за тяжелого течения коронавируса. Выяснилось, что с 18 по 24 сентября в больницу из-за ковида попали пять человек. Однако с 25 сентября по 1 октября госпитализировать пришлось уже 22 местных жителя. Таким образом, всего за неделю показатель вырос в четыре раза.