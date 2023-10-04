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Published Сегодня, 16:49

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В Ростове завыли сирены, а суды лишают надежды на оправдательный приговор

В Ростове завыли сирены, а в судах лишают надежды на оправдательный приговор

4 октября 2023, 16:49
Фото: Midjourney
В Ростове завыли сирены, а суды лишают надежды на оправдательный приговор
В Ростовской области в несколько раз возросло количество госпитализаций из-за коронавируса, тем временем жители Ростова жалуются, что не слышали сирен во время учений по гражданской обороне, а число оправдательных приговоров в судах региона составило меньше 1%.

Новая старая угроза

На федеральном портале «Стопкоронавирус» появилась статистика госпитализации жителей Ростовской области из-за тяжелого течения коронавируса. Выяснилось, что с 18 по 24 сентября в больницу из-за ковида попали пять человек. Однако с 25 сентября по 1 октября госпитализировать пришлось уже 22 местных жителя. Таким образом, всего за неделю показатель вырос в четыре раза.

Растет и сама заболеваемость COVID-19. Число только подтвержденных случаев вируса в регионе составляет 181. К счастью, летальных случаев течения болезни в Ростовской области пока не зафиксировано.

Добавим, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 457 тысяч человек. Пандемия унесла жизни 11 тысяч местных жителей.

Добавим, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 457 тысяч человек.Добавим, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 457 тысяч человек.
Добавим, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 457 тысяч человек.
Фото: 1MI
Число госпитализаций из-за коронавируса выросло в 4 раза в Ростовской области
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Тихий вой

Сегодня утром в Ростове проводили учения по гражданской обороне и ЧС. В рамках мероприятия проверяли также работу экстренных сирен оповещения. Они сработали по всему городу около 10.30 мск.

Часть жителей Ростова в социальных сетях сообщили, что не слышали воя сирен. В частности, об этом пишут жители Левенцовки, Ленина, Западного и Северного. Некоторые горожане жаловались, что вой сирен слышали, однако он был приглушенным и не отличался от шума сигнализации машин.

Власти Ростова и экстренные службы итоги учения пока не подводили.

Жители нескольких районов Ростова не услышали сирены во время проверки
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Малый шанс на оправдание

СМИ со ссылкой на Судебный департамент Ростовской области сообщили, что, по статистике, шанс получить оправдательный приговор по уголовному делу составляет всего лишь 0,1%.

За первые шесть месяцев 2023 года в тюрьму по уголовным делам отправились 2,5 тысячи местных жителей. Всего же обвинительные приговоры вынесены 6,7 тысячи граждан. Оправдал же суд всего лишь восемь человек.

СМИ со ссылкой на Судебный департамент Ростовской области сообщили, что, по статистике, шанс получить оправдательный приговор по уголовному делу составляет всего лишь 0,1%.СМИ со ссылкой на Судебный департамент Ростовской области сообщили, что, по статистике, шанс получить оправдательный приговор по уголовному делу составляет всего лишь 0,1%.
СМИ со ссылкой на Судебный департамент Ростовской области сообщили, что, по статистике, шанс получить оправдательный приговор по уголовному делу составляет всего лишь 0,1%.
Фото: 1MI

Также в статистике есть данные о том, что с начала года 96 жителей Ростовской области по решению суда отправили на принудительное психиатрическое лечение.

Большую часть осужденных составили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода и высшего образования. Еще около 1000 заключенных составили женщины, 15 из них при этом были беременны.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Суд#Происшествие#Сирены в Ростове#Коронавирус в Ростовской области#Ростов
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