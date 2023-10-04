Шанс получить оправдательный приговор в донских судах оказался меньше 1%

Согласно данным Судебного департамента, большую часть осужденных составили представители мужского пола в возрасте от 30 до 49 лет, которые не имеют постоянного источника дохода и высшего образования. Еще около 1000 заключенных были представительницами женского пола, 15 из них были в положении, а 54 уже имели детей возрастом до трех лет.