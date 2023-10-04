Шанс получить оправдательный приговор в донских судах оказался меньше 1%

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Портал Donnews со ссылкой на Судебный департамент Ростовской области объявил, что за первое полугодие 2023 года в тюрьмы отправились около 2,5 тысячи граждан. В общей сложности за период с января по июнь осудили около 6,7 тысячи дончан, а оправдали восемь человек.
Кроме того, по данным издания, в отношении 1077 граждан прекратили расследование уголовного дела по различным причинам. Вместе с этим дела 86 обвиняемых вернулись к прокурорам для устранения недостатков в документах, 96 дончан отправили на принудительное лечение в психиатрические больницы.
Исходя из данных статистики, шанс получить оправдательный приговор в судах Ростовской области составил 0,1%.
Согласно данным Судебного департамента, большую часть осужденных составили представители мужского пола в возрасте от 30 до 49 лет, которые не имеют постоянного источника дохода и высшего образования. Еще около 1000 заключенных были представительницами женского пола, 15 из них были в положении, а 54 уже имели детей возрастом до трех лет.
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