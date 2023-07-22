История произошла еще в марте 2019 года в НСТ «Ветеран». Житель Краснодара приехал ночью домой, но понял, что потерял ключи от калитки. Когда он решил перелезть через забор, его заметили два сотрудника полиции, которые патрулировали садоводческие товарищества, в которых часто совершались кражи. Правоохранители якобы стащили парня с ограды, после чего заставили сесть в автомобиль ППС и надели наручники.