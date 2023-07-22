Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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История произошла еще в марте 2019 года в НСТ «Ветеран». Житель Краснодара приехал ночью домой, но понял, что потерял ключи от калитки. Когда он решил перелезть через забор, его заметили два сотрудника полиции, которые патрулировали садоводческие товарищества, в которых часто совершались кражи. Правоохранители якобы стащили парня с ограды, после чего заставили сесть в автомобиль ППС и надели наручники.
Мать пострадавшего рассказала, что её не пускали к сыну и настаивали на поездке в отдел полиции для разбирательств, хотя она пыталась объяснить, что молодой человек — инвалид. В итоге женщина убедила полицейских вызвать скорую помощь. В больнице краснодарцу диагностировали закрытый перелом ноги.
Следственный комитет возбудил в отношении сотрудников полиции уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. Прикубанский районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде условного срока на 3 и 4 года. Также им запретили занимать государственные должности.
После этого в апелляции отправили дело на доследование. Кассационная инстанция отменила последнее решение и вернула дело на новый круг.
В результате судьи Краснодарского краевого суда всё же разобрались в деле и вынесли оправдательный приговор. Выяснилось, что парень на самом деле упал сам, но почему-то обвинил правоохранителей в избиении. Это удалось доказать после пяти судебно-медицинских экспертиз.
«Один из экспертов провел эксперимент, в ходе которого наносил удары полицейской дубинкой по трупу человека и доказал, что таким образом нельзя причинить обнаруженные у потерпевшего повреждения», — отмечает правозащитник.
Валявский добавил, что это уникальный случай в судебной практике, так как процент оправдательных приговоров в профессиональном суде составляет 0,1%. В Краснодарском крае еще меньше — на 10 тысяч дел встречается примерно один оправдательный приговор.