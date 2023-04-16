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Жителя в Ростовской области оправдали по делу об убийстве человека табуретом

16 апреля 2023, 06:59
Фото: 1mi
В Ростовской области оправдали местного жителя, которого обвинили в убийстве человека, сообщает Целинский районный суд.

В декабре 2021 года одного из местных жителей ударили несколько раз табуретом, из-за чего он скончался в больнице в Сальском районе. После этого возбудили уголовное дело и нашли подозреваемого, материалы в отношении которого направили в суд.

Однако коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт, в котором говорится, что фигурант не имеет отношения к этому преступлению. В результате Целинский районный суд оправдал обвиняемого.

Жителю в Ростовской области дали семь лет колонии за убийство знакомого
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«За оправданным признано право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.

До этого другому жителю в Ростовской области дали семь лет колонии за убийство знакомого.

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