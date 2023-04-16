Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В декабре 2021 года одного из местных жителей ударили несколько раз табуретом, из-за чего он скончался в больнице в Сальском районе. После этого возбудили уголовное дело и нашли подозреваемого, материалы в отношении которого направили в суд.
Однако коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт, в котором говорится, что фигурант не имеет отношения к этому преступлению. В результате Целинский районный суд оправдал обвиняемого.
«За оправданным признано право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.
До этого другому жителю в Ростовской области дали семь лет колонии за убийство знакомого.