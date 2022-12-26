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Главной фобией в Ростовской области в 2022 году стал отъезд знаменитостей из России

Сегодня, 13:51
Фото: 1MI
Главной фобией в Ростовской области в 2022 году стал отъезд знаменитостей из России
Ростовской области попала в список встревоженных регионов, следует из данных «Национального индекса тревожностей».

Все регионы поделили на три группы - встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. Ростовская область оказалась в первой. 

Выяснилось, что местные жители наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события. Они переносят возможные последствия на себя. 

Жителей области сильнее всего волновали ход спецоперации, отъезд знаменитостей из России и диверсии. Регион попал на 17 место рейтинга. 

Первые три места занимают Санкт-Петербург, Курская область и Бурятия. Все данные собрали за этот год. 

Ранее сити-менеджер Ростова Логвиненко оказался на 23 месте в рейтинге мэров России.

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