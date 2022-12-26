Все регионы поделили на три группы - встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. Ростовская область оказалась в первой.
Выяснилось, что местные жители наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события. Они переносят возможные последствия на себя.
Жителей области сильнее всего волновали ход спецоперации, отъезд знаменитостей из России и диверсии. Регион попал на 17 место рейтинга.
Первые три места занимают Санкт-Петербург, Курская область и Бурятия. Все данные собрали за этот год.
Ранее сити-менеджер Ростова Логвиненко оказался на 23 месте в рейтинге мэров России.