Жители Таганрога услышали сирены ночью 15 апреля

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Они рассказали, что ночью на территории города прозвучила звуки сирены. Но длилось это не очень долго.
«Очень быстро отключилась», — заявили горожане.
«Я думал, что мне показалось», — пишут местные жители. При этом они рассказали, что в некоторых районах никаких звуков не было.
«Было слышно очень хорошо», — сообщают другие местные жители.
«Я на 4 этаже, ничего не слышала. Если днем орет, то даже машины перебить не могут, а тут тишина на улице. Может из-за телевизора, но окно открыто было», — отмечают горожане.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее режим повышенной готовности вводили в Таганроге из-за возможных атак БПЛА.