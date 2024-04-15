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Published Сегодня, 04:58

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Жители Таганрога услышали сирены ночью 15 апреля

Жители Таганрога услышали сирены ночью 15 апреля

15 апреля 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
В Таганроге в ночь в понедельник, 15 апреля, сработали системы оповещения населения, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что ночью на территории города прозвучила звуки сирены. Но длилось это не очень долго.

«Очень быстро отключилась», — заявили горожане.

«Я думал, что мне показалось», — пишут местные жители. При этом они рассказали, что в некоторых районах никаких звуков не было.

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«Было слышно очень хорошо», — сообщают другие местные жители.

«Я на 4 этаже, ничего не слышала. Если днем орет, то даже машины перебить не могут, а тут тишина на улице. Может из-за телевизора, но окно открыто было», — отмечают горожане.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее режим повышенной готовности вводили в Таганроге из-за возможных атак БПЛА.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Таганрог#Сирены#Оповещение населения
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