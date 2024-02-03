Два города в Ростовской области останутся без телевидения в начале февраля

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Местных жителей предупредили, что работы будут проводить с 5 по 11 февраля. Это может привести к перерывам трансляции, так как придется отключить передающее оборудование.
В Новочеркасске ограничения введут 6 февраля с 10 до 19 часов, в Таганроге — 8 числа в это же время. Станицу Богоявленскую в Константиновском районе это коснется 5 февраля с 10 до 18 часов.
Если к этому времени ухудшится погода, то работы могут перенести.
Напомним, что тысячи ростовчан останутся без электричества в начале февраля. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.