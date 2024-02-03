rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Два города в Ростовской области останутся без телевидения в начале февраля

Два города в Ростовской области останутся без телевидения в начале февраля

3 февраля 2024, 09:52
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за работ на оборудовании будут отключать телерадиосигнал в трех населенных пунктах, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Местных жителей предупредили, что работы будут проводить с 5 по 11 февраля. Это может привести к перерывам трансляции, так как придется отключить передающее оборудование.

В Новочеркасске ограничения введут 6 февраля с 10 до 19 часов, в Таганроге — 8 числа в это же время. Станицу Богоявленскую в Константиновском районе это коснется 5 февраля с 10 до 18 часов.

Если к этому времени ухудшится погода, то работы могут перенести.

Напомним, что тысячи ростовчан останутся без электричества в начале февраля. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Ограничения ввели в дестадах Ростовской области из-за кориДорожные ограничения продлили в Левенцовке в Ростове до весны 2024 года
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Работы#Оборудование#Отключение#Телевидение
Подпишитесь
Стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области
Сегодня, 05:17
Системы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Сегодня, 05:02
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле всего купить свинину
Сегодня, 04:50
«Как зубная нудная боль»: что зрители говорят о фильме «Мастер и Маргарита»
Сегодня, 04:13
Решали тесты за 3 тысячи: в Ростове задержаны организаторы канала незаконной миграции
Вчера, 18:34
Профессор Свиридов объяснил, как правильно брать кредиты в Ростове
Вчера, 18:20