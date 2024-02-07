Ростовчанам назвали востребованные профессии будущего

Сельское хозяйство в Российской Федерации стало одной из важнейших сфер экономики. В ближайшие десятилетия не утратят своей актуальности профессии, связанные с этой сферой, такие как агроном, агрофизик и ветеринарный врач. Однако следует учитывать, что сельскохозяйственная отрасль в нашей стране также продвигается в области информационных технологий. Исходя из этого, уже в скором будущем станут популярными такие профессии: