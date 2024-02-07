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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Ростовчанам назвали востребованные профессии будущего

Ростовчанам назвали востребованные профессии будущего

7 февраля 2024, 14:36
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанам назвали востребованные профессии будущего

Агрокибернетики и специалисты по ГМО могут стать востребованными в Ростове

Жизнь в России, в том числе Ростовской области, постоянно меняется, что затрагивает и рынок труда. Издание Newia рассказало, какие профессии будут востребованы в будущем.

Работа в сфере образования

Для того, чтобы быть востребованным и конкурентоспособным специалистом, нужно постоянно развивать свои знания и навыки. Поэтому профессия наставника и педагога всегда будет важной.

В России до сих пор не хватает учителей для общеобразовательных школ. И эта профессия будет актуальной ещё как минимум 10 лет. Однако стоит учитывать, что в будущем система образования будет стремиться к индивидуальному подходу к каждому ученику. Профессиями будущего могут стать:

  1. Личный консультант для образования и карьерного роста — помогает проанализировать все навыки человека, учитывая его опыт, и составить индивидуальный план развития с несколькими вариантами, также подберет подходящее обучение;
  2. создатель индивидуальных образовательных программ — специалист, разрабатывающий персональную учебную программу или курс для определенного слушателя, учитывая его уникальные способности;
  3. автор обучающих курсов — создает образовательные программы или курсы на основе собственного опыта или опыта других экспертов, учитывая знания и интересы ученика. В будущем для этого будут использоваться компьютерные алгоритмы, но сценарии и методы персонального адаптивного обучения по-прежнему создаются человеком;

Также в список входят тренер по улучшению мыслительных способностей. Мозг, как и тело, нуждается в тренировке. И в этом случае требуется личный тренер, который поможет развивать когнитивные навыки по специальным методикам.

Мозг, как и тело, нуждается в тренировке.Мозг, как и тело, нуждается в тренировке.
Мозг, как и тело, нуждается в тренировке.
Фото: Pxhere

Профессии будущего в бизнесе

По мнению экспертов, искусственный интеллект постепенно вытеснит руководителей, финансистов и экономистов. Начнут пользоваться спросом профессии, которые помогут компаниям адаптироваться к новым технологиям, разрабатывать свою стратегию, проводить анализ рынка и предсказывать его развитие. Могут стать популярными следующие профессии:

  1. трендовый аналитик занимается изучением политических и экономических событий в мире и на основе собранных данных даёт рекомендации для бизнеса по инвестициям и деловому сотрудничеству.
  2. операционист криптовалютного банка занимается обслуживанием клиентов в области криптовалюты и технологии блокчейн.
  3. тайм-менеджер — это консультант, который помогает эффективно распоряжаться временем для достижения своих целей. Он помогает людям разумно планировать свое время и использовать его наилучшим образом.
  4. руководитель проекта следит за ходом выполнения проекта, прогнозирует доходы и расходы, управляет рисками. Иначе говоря, он отвечает за все этапы работы над проектом — от определения задачи до его запуска.
  5. маркетолог или аналитик занимается разработкой стратегии маркетинга компании на основе сбора и анализа данных о конкурентах, рынке и потребительском поведении.

Операционный менеджер ответственен за контроль и управление бизнес-процессами, а также поиск решений, которые помогут компании достичь максимальной прибыли.

Он управляет объемами производства, затратами и качеством товара или услуги.

Операционный менеджер ответственен за контроль и управление бизнес-процессами, а также поиск решений, которые помогут компании достичь максимальной прибыли.Операционный менеджер ответственен за контроль и управление бизнес-процессами, а также поиск решений, которые помогут компании достичь максимальной прибыли.
Операционный менеджер ответственен за контроль и управление бизнес-процессами, а также поиск решений, которые помогут компании достичь максимальной прибыли.
Фото: 1MI

Работа в сфере транспорта

В России много востребованных профессий, связанных с вождением большегрузных машин и тягачей. Такие специалисты получают хорошую зарплату и всегда нужны в крупных государственных компаниях и частных фирмах. В будущем эта профессия останется актуальной.

Также велик спрос на квалифицированных логистов. Это специалисты, которые умеют предсказывать, контролировать и оптимизировать процессы по доставке товаров от поставщика до потребителя, что позволяет снижать расходы компаний.

Впереди нас ждут изменения в сфере транспорта, связанные с экологичностью и использованием искусственного интеллекта. Поэтому появятся новые специальности, такие как дизайнер новых видов транспорта, инженер беспилотных автомобилей и оператор по кросс-логистике.

Работа в сельском хозяйстве

Сельское хозяйство в Российской Федерации стало одной из важнейших сфер экономики. В ближайшие десятилетия не утратят своей актуальности профессии, связанные с этой сферой, такие как агроном, агрофизик и ветеринарный врач. Однако следует учитывать, что сельскохозяйственная отрасль в нашей стране также продвигается в области информационных технологий. Исходя из этого, уже в скором будущем станут популярными такие профессии:

Однако следует учитывать, что сельскохозяйственная отрасль в нашей стране также продвигается в области информационных технологийОднако следует учитывать, что сельскохозяйственная отрасль в нашей стране также продвигается в области информационных технологий
Однако следует учитывать, что сельскохозяйственная отрасль в нашей стране также продвигается в области информационных технологий
Фото: 1MI

— специалист по автоматизированной сельскохозяйственной техники, который будет работать с современными машинами;

— агрокибернетик, занимающийся разработкой и применением новых технологий, цифровизацией и автоматизацией предприятий сельского хозяйства;

— специалист по экологии в сельском хозяйстве, который разрабатывает методы утилизации отходов и восстанавливает почвы после ведения сельскохозяйственных работ;

— специалист по генетически модифицированным организмам (ГМО) или биотехнолог, который занимается разработкой и управлением процессами внедрения ГМО в сельском хозяйстве.

Расширенный материал издания на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Образование#Педагог#Профессии будущего#Наставник
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