Ростовчане стали массово переучиваться на бьюти мастеров

«Все больше граждан интересуются получением образования в области красоты. Это относится как к новичкам в этой сфере, так и к мастерам, которые хотят повысить свою квалификацию. Рынок образовательных услуг для бьюти-мастеров сейчас очень насыщен, поэтому важно обратить внимание на качество предлагаемых курсов», — сообщили представители сервиса изданию «РБК Ростов».