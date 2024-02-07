rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Ростовчане стали массово переучиваться на бьюти мастеров

Ростовчане стали массово переучиваться на бьюти-мастеров

7 февраля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчане стали массово переучиваться на бьюти мастеров
В Ростове-на-Дону спрос на курсы по обучению мастеров в сфере красоты и здоровья вырос в два раза за год, сообщает «Авито Услуги».

Наибольший спрос оказался в косметологии, где он вырос почти в шесть раз. Популярностью также пользовались парикмахерские услуги (рост в 2,6 раза), наращивание ресниц (в 2,2 раза) и маникюр (в 2 раза).

«Все больше граждан интересуются получением образования в области красоты. Это относится как к новичкам в этой сфере, так и к мастерам, которые хотят повысить свою квалификацию. Рынок образовательных услуг для бьюти-мастеров сейчас очень насыщен, поэтому важно обратить внимание на качество предлагаемых курсов», — сообщили представители сервиса изданию «РБК Ростов».

В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей
Узнать подробнее

Эксперты также отметили, что в Ростове-на-Дону активно развивается обучение мастеров по косметологии. В этом направлении предложение выросло более чем в пять раз.

Ранее стали известны самые высокие зарплаты в донской столице.

Читайте также:
Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублейВ Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублейНа среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Образование#Маникюр#Косметология#Парикмахерские услуги
Подпишитесь
Немыслимый рост: цены на новостройки в Ростовской области взлетели в три раза
Сегодня, 08:15
СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове
Сегодня, 08:16
Почти в 300 млн рублей оценили капремонт переходов с мозаикой в Ростове
Сегодня, 08:14
Депутат Кушнарев рассказал, как бойцы СВО «переключаются» на обычную жизнь в Ростове
Сегодня, 08:13
Стоимость бьет все рекорды: квартиры на вторичке в Ростове подорожали в два раза
Сегодня, 07:17
Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублей
Сегодня, 06:59