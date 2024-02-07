Ростовчане стали массово переучиваться на бьюти мастеров

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Наибольший спрос оказался в косметологии, где он вырос почти в шесть раз. Популярностью также пользовались парикмахерские услуги (рост в 2,6 раза), наращивание ресниц (в 2,2 раза) и маникюр (в 2 раза).
«Все больше граждан интересуются получением образования в области красоты. Это относится как к новичкам в этой сфере, так и к мастерам, которые хотят повысить свою квалификацию. Рынок образовательных услуг для бьюти-мастеров сейчас очень насыщен, поэтому важно обратить внимание на качество предлагаемых курсов», — сообщили представители сервиса изданию «РБК Ростов».
Эксперты также отметили, что в Ростове-на-Дону активно развивается обучение мастеров по косметологии. В этом направлении предложение выросло более чем в пять раз.
Ранее стали известны самые высокие зарплаты в донской столице.