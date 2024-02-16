Младенческая смертность в Ростовской области сократилась вдвое

Портал 161.ру со ссылкой на данные Минздрава за последние 12 лет сообщил, что по итогам 2010 года младенческая смертность составляла 9,5 случая на тысячу новорожденных, однако уже через шесть лет показатель снизился до шести случаев. К настоящему времени показатель смертности упал почти в два раза по сравнению с 2010 годом.