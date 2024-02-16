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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Младенческая смертность в Ростовской области сократилась вдвое

Младенческая смертность в Ростовской области сократилась вдвое

16 февраля 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Младенческая смертность в Ростовской области сократилась вдвое
В Ростовской области за последние 13 лет лет показатели младенческой смертности сократились в два раза, об этом сообщили в донском Минздраве.

В сентябре 2023 года власти провели анализ младенческой и детской смертности в Ростовской области. Замминистра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова представила отчет, согласно которому за восемь месяцев прошлого года показатель детской смертности сократился на 18,9%. При этом, согласно отчету, почти треть детей (30,6%) скончались из-за внешних причин.

Елена Теплякова рассказала, что с января по август 2023 года показатель младенческой смертности составил 4,4 случая на тысячу новорожденных, хотя по прогнозу плановый показатель должен был достичь отметки 4,6 случая. При этом болезни новорожденных стали причиной кончины 37,8% погибших младенцев, еще 15,3% детей погибли из-за внешних причин.

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Минздраву поручили согласовать планы по снижению детской смертности, а также проводить разъяснительные беседы об ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей.

Портал 161.ру со ссылкой на данные Минздрава за последние 12 лет сообщил, что по итогам 2010 года младенческая смертность составляла 9,5 случая на тысячу новорожденных, однако уже через шесть лет показатель снизился до шести случаев. К настоящему времени показатель смертности упал почти в два раза по сравнению с 2010 годом.

Напомним, в 2017 году наблюдался рост младенческой смертности.

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