Депутат попросил не превращать Ростов в «псевдокультурную помойку» из-за памятников

Депутат привел в пример скандал с памятником писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, который недавно установили в городе. Одни горожане упирали на то, что, дескать, сатирик действительно не был патриотом, другие приводили в противовес цитаты писателя о любви к России.