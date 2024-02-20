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Published Сегодня, 10:21

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Депутат заявил, что из Ростова-на-Дону устраивают псевдокультурную помойку

Депутат попросил не превращать Ростов в «псевдокультурную помойку» из-за памятников

20 февраля 2024, 10:21
Фото: rostovgazeta.ru
Депутат заявил, что из Ростова-на-Дону устраивают псевдокультурную помойку

В Гордуме Ростова скандалы с памятниками сравнили с «псевдокультурной помойкой»

Депутат Гордумы Ростова-на-Дону Евгений Сутормин заявил, что в городе устраивают «псевдокультурную помойку» из-за установки памятников, прозвучало на заседании.

Речь шла о памятниках, которые, по словам депутата, то ставят, то сносят. Он предложил в дальнейшем установку монументов обсуждать не только с депутатами, но и с гражданами.

«Что мы устраиваем из Ростова непонятную псевдокультурную помойку по поводу установки памятников. Ставим, сносим, ставим, сносим», — заявил он.

Депутат привел в пример скандал с памятником писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, который недавно установили в городе. Одни горожане упирали на то, что, дескать, сатирик действительно не был патриотом, другие приводили в противовес цитаты писателя о любви к России.

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А до этого город уже пережил большой скандал с установкой памятника лидеру белогвардейского движения Петру Врангелю. Его сначала установили, а потом демонтировали после возмущений ростовских коммунистов.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Депутаты#Памятники#Михаил Жванецкий
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