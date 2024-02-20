Депутат попросил не превращать Ростов в «псевдокультурную помойку» из-за памятников

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Речь шла о памятниках, которые, по словам депутата, то ставят, то сносят. Он предложил в дальнейшем установку монументов обсуждать не только с депутатами, но и с гражданами.
«Что мы устраиваем из Ростова непонятную псевдокультурную помойку по поводу установки памятников. Ставим, сносим, ставим, сносим», — заявил он.
А до этого город уже пережил большой скандал с установкой памятника лидеру белогвардейского движения Петру Врангелю. Его сначала установили, а потом демонтировали после возмущений ростовских коммунистов.