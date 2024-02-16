В Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемоте

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Речь идет о карликовом бегемоте Рифе, который умер осенью минувшего года в возрасте 51 год. Теперь на территории зоопарка появится арт-объект в виде бегемота в натуральную величину.
«В данный момент идет подготовка статуи к перевозке в Ростов. Место для нее мы уже выбрали», — говорится в публикации.
Когда именно его доставят в донскую столицу, пока не раскрывается. Пользователи в комментариях обрадовались новости об установке арт-объекта.
«Аж расплакалась. Памятник нашему Рифу», — заявили подписчики.
Напомним, бегемот Риф был единственным в мире представителем своего вида такого возраста.
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