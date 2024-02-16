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Published Сегодня, 07:51

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В Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемоте

В Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемоте

16 февраля 2024, 07:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемоте

Памятник бегемоту установят в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону появится памятник в память о скончавшемся бегемоте Рифе, сообщает в Telegram зоопарк.

Речь идет о карликовом бегемоте Рифе, который умер осенью минувшего года в возрасте 51 год. Теперь на территории зоопарка появится арт-объект в виде бегемота в натуральную величину.

«В данный момент идет подготовка статуи к перевозке в Ростов. Место для нее мы уже выбрали», — говорится в публикации.

В Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемотеВ Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемоте
В Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемоте
Фото: Зоопарк Ростова-на-Дону
Уникальный бегемот скончался в зоопарке Ростова-на-Дону
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Когда именно его доставят в донскую столицу, пока не раскрывается. Пользователи в комментариях обрадовались новости об установке арт-объекта.

«Аж расплакалась. Памятник нашему Рифу», — заявили подписчики.

Напомним, бегемот Риф был единственным в мире представителем своего вида такого возраста.

Ранее писатель Прилепин раскритиковал памятник Жванецкому в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Памятник#Зоопарк#Бегемот
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