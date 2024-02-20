Власти Ростова-на-Дону не стали отвечать на вопрос об отмене митинга

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Представитель одной из партий рассказал, что они подавали заявление на проведение митинга. По его словам, администрация Октябрьского района приняла уведомление и согласовала, но позже оно было отозвано.
Причиной заявителю назвали то, что на митинге может быть более 300 заявленных в уведомлении человек. Представителю партии озвучили будто могут прийти четыре тысячи граждан на это мероприятие.
«Откуда эту цифру взяли, очень непонятно», — заявил политик. Он добавил, что за последние 20 лет он не помнит случаев отзыва уведомлений о проведении митингов.
Логвиненко заявил, что сейчас идет обсуждение итогов работы за 2023 год и попросил задавать соответствующие вопросы.
Напомним, что митинг был запланирован на пятницу, 23 февраля, в честь 106-й годовщины со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.