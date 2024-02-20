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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Власти Ростова-на-Дону не стали отвечать на вопрос о запрете на митинг

Власти Ростова-на-Дону не стали отвечать на вопрос об отмене митинга

20 февраля 2024, 09:14
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова-на-Дону не стали отвечать на вопрос о запрете на митинг
У главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко поинтересовались причиной отказа в проведении митинга, прозвучало на заседании в городской Думы.

Представитель одной из партий рассказал, что они подавали заявление на проведение митинга. По его словам, администрация Октябрьского района приняла уведомление и согласовала, но позже оно было отозвано.

Причиной заявителю назвали то, что на митинге может быть более 300 заявленных в уведомлении человек. Представителю партии озвучили будто могут прийти четыре тысячи граждан на это мероприятие.

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«Откуда эту цифру взяли, очень непонятно», — заявил политик. Он добавил, что за последние 20 лет он не помнит случаев отзыва уведомлений о проведении митингов.

Логвиненко заявил, что сейчас идет обсуждение итогов работы за 2023 год и попросил задавать соответствующие вопросы.

Напомним, что митинг был запланирован на пятницу, 23 февраля, в честь 106-й годовщины со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Митинг#Алексей Логвиненко#Администрация
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