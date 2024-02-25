Эксперт Лебединская прогнозирует значительное подорожание молочки в Ростове

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Она рассказала «Новым известиям», что значительно подорожают сметана, сырки, йогурты, молокосодержащие напитки. По ее словам, стоимость может вырасти в пределах до 30%.
Причинами собеседница назвала повышение стоимости сырья и ключевой ставки ЦБ, что снижает число льготных кредитов для тех, кто занимается производством.
«Подорожание социально-значимого социального набора — молока, кефира и масла — не станет значительным: в пределах 7–10%», — считает эксперт, уверяя, что сдерживанием стоимости займется государство.
Ранее стало известно, что минимальный набор продуктов подорожал в области за год.
До этого свинина, говядина и баранина сильно подорожали в донском регионе перед праздниками.