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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Эксперт Лебединская прогнозирует значительное подорожание молочки в Ростове

Эксперт Лебединская прогнозирует значительное подорожание молочки в Ростове

25 февраля 2024, 16:50
Фото: Изображение Midjourney
В России, в том числе Ростовской области, значительно подорожает ряд молочных товаров, сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Она рассказала «Новым известиям», что значительно подорожают сметана, сырки, йогурты, молокосодержащие напитки. По ее словам, стоимость может вырасти в пределах до 30%.

Причинами собеседница назвала повышение стоимости сырья и ключевой ставки ЦБ, что снижает число льготных кредитов для тех, кто занимается производством.

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«Подорожание социально-значимого социального набора — молока, кефира и масла — не станет значительным: в пределах 7–10%», — считает эксперт, уверяя, что сдерживанием стоимости займется государство.

Ранее стало известно, что минимальный набор продуктов подорожал в области за год.

До этого свинина, говядина и баранина сильно подорожали в донском регионе перед праздниками.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Подорожание#Молочка#Молочные товары
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