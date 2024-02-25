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Парту Героя в память о погибшем участнике СВО открыли в Ростове-на-Дону

Парту Героя в память о погибшем участнике СВО открыли в Ростове-на-Дону

25 февраля 2024, 14:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в школе №43 состоялось открытие парты Героя в память о погибшем участнике спецоперации, сообщили в городской администрации.

Речь идет о Владимире Стахирюке, который выпустился в 2007 году, он учился в медицинском классе. А позже стал участником спецоперации и погиб, его посмертно наградили орденом Мужества.

«Учащиеся медицинского класса, перед лицом родной сестры Василия Стахирюк Олеси Стахирюк произнесли Клятву, обещая быть достойными последователями дела Героя», — рассказали в администрации.

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Отмечается, что всем участникам показали экспозицию в музее школы. Она посвящена подвигам выпускников школы, ставших участниками спецоперации.

Ранее ростовский рэпер, который потерял на СВО дядю и друга, записал трек для бойцов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Парты Героя
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