Парту Героя в память о погибшем участнике СВО открыли в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Речь идет о Владимире Стахирюке, который выпустился в 2007 году, он учился в медицинском классе. А позже стал участником спецоперации и погиб, его посмертно наградили орденом Мужества.
«Учащиеся медицинского класса, перед лицом родной сестры Василия Стахирюк Олеси Стахирюк произнесли Клятву, обещая быть достойными последователями дела Героя», — рассказали в администрации.
Отмечается, что всем участникам показали экспозицию в музее школы. Она посвящена подвигам выпускников школы, ставших участниками спецоперации.
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