Почему так дорого! Что внутри дома в Ростове за четверть миллиарда рублей

На первом этаже располагаются холл, гардеробная, ванная комната, столовая, гостиная, а также летняя кухня и бассейн, откуда можно попасть на террасу и задний двор. На втором этаже находятся четыре спальные комнаты и две ванные комнаты. Дополнительно в доме имеется лифт. Помимо этого, присутствуют каминный зал и кухня-столовая.