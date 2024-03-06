Почему так дорого! Что внутри дома в Ростове за четверть миллиарда рублей

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
На улице Евдокимова можно прибрести трехэтажный дом за 250 миллионов рублей. Его площадь составляет тысячу квадратных метров, есть подвал и чердак.
Дом был спроектирован французским архитектурным бюро. Планировка включает три холла, две кухни, пять спален с собственными гардеробными и ванными комнатами, кабинет, кинозал (отделанный эко-кожей на стенах и потолке), винный погреб с встроенным стеклянным шкафом и гардеробную.
Кроме того, в наличии гараж на три автомобиля, общая площадь которого составляет 87 квадратных метров.
За эти деньги можно приобрести дом в микрорайон Западный, его площадь достигает 750 квадратных метров. Плюс идет земельный участок на 1,8 тысячи квадратов.
На первом этаже располагаются холл, гардеробная, ванная комната, столовая, гостиная, а также летняя кухня и бассейн, откуда можно попасть на террасу и задний двор. На втором этаже находятся четыре спальные комнаты и две ванные комнаты. Дополнительно в доме имеется лифт. Помимо этого, присутствуют каминный зал и кухня-столовая.
Судя по фотографиям, дом по дизайну похож на королевский дворец.
На улице Тибетской пытаются продать двухэтажный дом площадью 600 квадратных метров. Изначально его выставили за 180 миллионов, но после стоимость снизили.
«Эксклюзивный проект от известного дизайнера. Общая площадь жилого дома 600 квадратных метров, площадь гостевого дома 150 „квадратов“. Коттедж был возведен качественно и основательно, с соблюдением современных строительных и инженерных норм», — утверждает владелец.
Он также отметил, что в доме имеется площадь для СПА-процедур, составляющая 160 квадратных метров. Однако с 2022 года его не удается продать.
Двухэтажный дом находится на площади Советов, его площадь достигает 100 квадратных метров. Помимо коттеджа сюда входят wellnes-зона с летним бассейном, парной и комнатой отдыха, жилой зоной для персонала и охраны, гараж.
Первый этаж включает парадный холл, кабинет, ванную комнату, гостиную с каминным залом, кухню-столовую. Второй этаж занимают четыре спальные комнаты и ванная.
В целом интерьер дома выдержан в респектабельном классическом стиле.
Площадь этого комплекса составляет 360 «квадратов», он находится на улице Ревкомовской.
«Ремонт делали для себя, в доме никтo нe проживал, продажа c связи с переездом», — написал продавец.
Он добавил, что всю мебель завозили из Италии. На участке возле дома есть бассейн, а территория засажена деревьями в японской стилистике.
Ранее стало известно, что в Ростовской области предприниматели массово продают пивные заводы и пивоварни.