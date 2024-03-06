В Ростове распродали автопарк разорившегося ресторатора Вадима Калинича

Банкротом Калинича признали в 2020 году из-за долга банку в 758 тысяч рублей. Сейчас с торгов уходит, принадлежавшее ему имущество. Например, легковой автомобиль LADA пустили с молотка за 558 тысяч рублей, при том что первоначальная цена составляла 772 тысячи рублей. Также за 1,7 миллиона рублей реализовали Jeep Калинича.