В Ростове распродали автопарк разорившегося ресторатора Вадима Калинича

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Банкротом Калинича признали в 2020 году из-за долга банку в 758 тысяч рублей. Сейчас с торгов уходит, принадлежавшее ему имущество. Например, легковой автомобиль LADA пустили с молотка за 558 тысяч рублей, при том что первоначальная цена составляла 772 тысячи рублей. Также за 1,7 миллиона рублей реализовали Jeep Калинича.
Сообщается, что скоро пустить с молотка должны дом в 144 квадратных метра, нежилое помещение в 32 квадратных метра в центре Ростова, участок в дачном товариществе и доли акционера 10 юрлиц.
Напомним, Вадим Калинич был владельцем ООО «Есть и пить». Она закрылась в 2022 году.