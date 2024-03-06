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В Ростове распродали автопарк разорившегося ресторатора Вадима Калинича

В Ростове распродали автопарк разорившегося ресторатора Вадима Калинича

6 марта 2024, 18:16
Фото: 1MI
В Ростове распродали автопарк разорившегося ресторатора Вадима Калинича
Финансовый управляющий реализовал на торгах две машины обанкротившегося ростовского ресторатора Вадима Калинича, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Банкротом Калинича признали в 2020 году из-за долга банку в 758 тысяч рублей. Сейчас с торгов уходит, принадлежавшее ему имущество. Например, легковой автомобиль LADA пустили с молотка за 558 тысяч рублей, при том что первоначальная цена составляла 772 тысячи рублей. Также за 1,7 миллиона рублей реализовали Jeep Калинича.

В Ростове закрылась сеть заведений известного ресторатора Вадима Калинича
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Сообщается, что скоро пустить с молотка должны дом в 144 квадратных метра, нежилое помещение в 32 квадратных метра в центре Ростова, участок в дачном товариществе и доли акционера 10 юрлиц.

Напомним, Вадим Калинич был владельцем ООО «Есть и пить». Она закрылась в 2022 году.

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