С газом или без: как зарабатывают донские компании по производству питьевой воды

Самым крупным производителем по праву можно назвать ООО «Компания АКВА-ЮГ», выручка которого за 2022 год, согласно данным Basis, составила 1,91 миллиарда рублей. Компания продает свои напитки не только в России, но также Украине и республикам Абхазии и Узбекистану, и является владельцем 11 товарных знаков. Второе место на рынке занимает ООО «Фирма „Аква-Дон“», которая заработала за 2022 год 424,4 миллиона рублей. Компания выступает правообладателем 29 товарных знаков, среди которых вода «Родники Абхазии», «Aquadia(Аквадиа)», «Аксинья», «Сириус», «Иверская» и «Серебристая нега». Замыкает рейтинг лидеров рынка компания ООО «Быстра» с выручкой 327,2 миллиона рублей, ей принадлежат товарные знаки «Серебряная» и «Серебряная Усть-Быстра», а также еще семь товарных знаков. При этом, согласно данным системы Basis, значительная часть донских компаний зарабатывает не только производством минеральной воды, но также газировок, воды с добавлением сока и безалкогольных аперитивов.