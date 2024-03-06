С газом или без: как зарабатывают донские компании по производству питьевой воды

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
На сегодняшний день аналитики компании Neo Analytics оценивают рынок упакованной воды в России почти в 450 миллиардов рублей. В эту сумму входят и производство, и импорт минеральной воды. При этом, по оценкам экспертов, с 2016 года рынок вырос вдвое. Эксперты объясняют подобный резкий рост обелением отрасли, инфляцией, а также острой проблемой качества воды, возникшей из-за колоссального износа водопроводной сети на всей территории России.
Все это стало причиной взрывного спроса на питьевую воду, который в свою очередь стал стимулировать предложение на рынке. В настоящий момент в России насчитывают примерно две тысячи производителей упакованной воды. При этом, значительную часть рынка занимают всего 20 компаний, лидером отрасли называют IDS «Боржоми», которая выпускает не только воду одноименного бренда, но также производит воду «Святой источник».
Аналитики отмечают, что, благодаря уходу западных производителей, российскому бизнесу удалось расширить рынки сбыта. Например, «Боржоми» за год увеличили выручку на 19%, «Холдинг Аква», занимающий второе место на рынке со своими брендами «Нарзан» и «Ессентуки», смог увеличить оборот на 72%. Компания «Аквалайф», выпускающая «Черноголовку», смогла увеличить выручку на 129% в 2023 году.
«Несмотря на все трудности, которые существуют, внешние и внутренние, за последний год именно в сегменте воды произошла регистрация огромного количества новых отечественных продуктов, которые оказались востребованы и это позволяет надеяться на то, что рынок будет развиваться и дальше», — рассказал председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов.
В Ростовской области в 2024 году зарегистрированы и работают всего 45 компаний, задействованных в производстве питьевой бутилированной воды и различных напитков. В доковидные времена их было около сотни, однако значительная часть компаний закрылась по разным причинам. Сейчас в Ростовской области работают компании-производители воды «Жемчужина Кавказа» и «Горная Вершина» (ООО ТД «ГЕЙЗЕР-ЮГ»), VO2DA, Kuchenland и «LEDENEV» (Леденев) АРТ ВОДА (ООО «ЛЕДЕНЕВ») и питьевой воды «Родной источник» и «Люкс».
Самым крупным производителем по праву можно назвать ООО «Компания АКВА-ЮГ», выручка которого за 2022 год, согласно данным Basis, составила 1,91 миллиарда рублей. Компания продает свои напитки не только в России, но также Украине и республикам Абхазии и Узбекистану, и является владельцем 11 товарных знаков. Второе место на рынке занимает ООО «Фирма „Аква-Дон“», которая заработала за 2022 год 424,4 миллиона рублей. Компания выступает правообладателем 29 товарных знаков, среди которых вода «Родники Абхазии», «Aquadia(Аквадиа)», «Аксинья», «Сириус», «Иверская» и «Серебристая нега». Замыкает рейтинг лидеров рынка компания ООО «Быстра» с выручкой 327,2 миллиона рублей, ей принадлежат товарные знаки «Серебряная» и «Серебряная Усть-Быстра», а также еще семь товарных знаков. При этом, согласно данным системы Basis, значительная часть донских компаний зарабатывает не только производством минеральной воды, но также газировок, воды с добавлением сока и безалкогольных аперитивов.
Генеральный директор «Холдинг Аква» Святослав Вильк рассказал, что норма прибыли для компаний, занятых производством лечебной питьевой воды, составляет от 15 до 20%, однако производство обычной воды позволяет компании заработать от восьми до 12%. При этом инвестиций в производство лечебной воды требуется больше, чем при производстве питьевой воды.
«Объясняется это единственным фактором — психологией людей. 100 рублей за бутылку воды обыкновенной они платить не готовы», — рассказал Святослав Вильк.
По словам экспертов ТПП РФ, самый продаваемый формат питьевой воды последние 20 лет — это 1,5 литра, треть рынка занимают пятилитровые бутылки и бутылки объемом 0,5 литра. Десятая часть рынка приходится на бутыли объемом 19 литров, спрос на которые увеличился вместе с популярностью кулеров.
Представители отрасли отмечают, что сейчас главной тенденцией отрасли стало расширение размерного ряда тары, появляются бутылки других объемов, позволяющие закрыть потребности покупателей.
Однако производители жалуются, что отрасль остается одной из самых зарегулированных: на производство питьевой воды действуют законы и нормативные акты сферы пищевой промышленности, перерабатывающей, недропользования, экологии и других отраслей, смежных с производством воды.
Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков сообщил, что компаниям приходится взаимодействовать с более чем десятком различных ведомств: Роснедра, Роспатент, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Минсельхоз, Минпромторг и список можно продолжать и дальше.
В отдельных сферах законы меняются так быстро, что компании не успевают адаптироваться к изменениям. Примером является новый закон об утилизации упаковки, обязанность за утилизацию легла на плечи производителя тары, а не производителя товара, как прежде. Если у него нет возможности переработать упаковку — придется заплатить экосбор, это привело к очередному росту тарифов.
Игроки рынка утверждают, что за последнее время финансовая нагрузка на бизнес выросла в несколько раз, к тому же, необходимо представить отчет за прошлый год, когда все еще действовали старые правила. Ожидается, что производителям питьевой воды придется заплатить около двух миллиардов экосбора, к тому же, увеличить расходы на покупку упаковки. Отдельным компаниям может просто не хватить оборотных средств на все эти изменения.
Сейчас ТПП РФ плотно работает с сегментом упакованной воды по трем направлениям, помогая бизнесу найти оптимальные решения для взаимодействия с другими компаниями, клиентами и государством.
«В межотраслевом смысле это работа в рамках межотраслевого экспертного совета, где представлены основные национальные ассоциации производителей, поставщиков и вся торговля. Мы стараемся вот уже почти 10 лет разрешать конфликты, которые время от времени происходят между участниками рынка. Что касается интересов потребителей, здесь мы работаем с системой „Честный знак“, чтобы не допускать сложностей, которые возникают при функционировании этой системы и гарантируют безопасность и качество питьевой воды для потребителей», — рассказал председатель Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов, объяснив, что третьим направлением является работа с органами власти — помощь с техническими регламентами, контролем и соблюдением закона о торговых рамках.
Сейчас представители ТПП РФ считают, что главной задачей при работе с производителями воды является минимизация негативных последствий изменения законодательства для предприятий. Для этого государству и бизнесу нужно наладить диалог и подходить к решению общих задач таким образом, чтобы производство качественной питьевой воды «не пошло ко дну».