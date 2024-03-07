rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Ростовчанка вручила Чебурашку участнику ВФМ из Сейшел

Ростовчанка вручила Чебурашку участнику ВФМ из Сейшел

7 марта 2024, 16:54
Фото: yugsn.ru
Ростовчанка вручила Чебурашку участнику ВФМ из Сейшел
Ростовчанка исполнила желание участника ВФМ Кевина Видто и подарила ему Чебурашку, об этом рассказал портал «Южная служба новостей».

Накануне, 6 марта, в Сириусе прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи, однако, несмотря на завершение мероприятия, участники до сих пор не разъехались и продолжают общаться с другими делегациями из более чем 180 стран мира.

Особое внимание привлекло взаимодействие донских делегатов с участниками из Сейшел, Ростов-на-Дону и Виктория стали городами побратимами, и дончане также нашли общий язык с сейшельцами.

Так СМИ рассказали, что сейшелец Кевин Видот поделился с руководителем межнационального Медиасоюза «Миксер» (проект АНО «Центр медиастратегий») Эсмирой Мустафаевой своими впечатлениями о фестивале и России в целом. По словам сейшельца, это второй его визит в России в рамках ВФМ, последний состоялся семь лет назад.

РЭО на ВФМ в Сочи отправит арт-объекты конкурса «Зеленый квадрат»
Узнать подробнее

По словам Кевина Видота, он оказался под впечатлением от жизнерадостности и дружелюбия россиян, а также их гостеприимства.

«Я действительно видел огромное количество людей разных национальностей из разных стран, которые объединялись, знакомились, проводили время вместе, чтобы получить максимум опыта и наслаждения от фестиваля», — рассказал Кевин Видот, добавив, что ВФМ стал отличной площадкой для получения новых знаний и налаживания отношений с представителями других стран.

После беседы ростовчанка вручила сейшельцу символ фестиваля, плюшевого Чебурашку, который Кевин хотел, но так и не смог получить еще во время первого визита в Россию.

Читайте также:
В Москве открылся съезд международного совета ВФМ-2024Немецкий рэпер выпустил клип на трек из советского мультфильма про ЧебурашкуГармаш: Создатели "Чебурашки" работают над продолжением фильма
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Фестиваль#Последние новости Ростова на сегодня#Побратим#Чебурашка#Сейшелы
Подпишитесь
Особую экономическую зону создадут в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 07:08
Путин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области
Сегодня, 06:35
Девушка на автомобиле провалилась в котлован в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:37
Ростовчанин с ножом в автобусе вызвал панику у пассажиров
Сегодня, 04:57
Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область
Вчера, 18:18
Жителям Ростова предлагают нанять личного помощника по кладбищу
Вчера, 17:26