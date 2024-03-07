Ростовчанка вручила Чебурашку участнику ВФМ из Сейшел

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Накануне, 6 марта, в Сириусе прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи, однако, несмотря на завершение мероприятия, участники до сих пор не разъехались и продолжают общаться с другими делегациями из более чем 180 стран мира.
Особое внимание привлекло взаимодействие донских делегатов с участниками из Сейшел, Ростов-на-Дону и Виктория стали городами побратимами, и дончане также нашли общий язык с сейшельцами.
Так СМИ рассказали, что сейшелец Кевин Видот поделился с руководителем межнационального Медиасоюза «Миксер» (проект АНО «Центр медиастратегий») Эсмирой Мустафаевой своими впечатлениями о фестивале и России в целом. По словам сейшельца, это второй его визит в России в рамках ВФМ, последний состоялся семь лет назад.
По словам Кевина Видота, он оказался под впечатлением от жизнерадостности и дружелюбия россиян, а также их гостеприимства.
«Я действительно видел огромное количество людей разных национальностей из разных стран, которые объединялись, знакомились, проводили время вместе, чтобы получить максимум опыта и наслаждения от фестиваля», — рассказал Кевин Видот, добавив, что ВФМ стал отличной площадкой для получения новых знаний и налаживания отношений с представителями других стран.
После беседы ростовчанка вручила сейшельцу символ фестиваля, плюшевого Чебурашку, который Кевин хотел, но так и не смог получить еще во время первого визита в Россию.