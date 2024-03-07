Ростовчанка вручила Чебурашку участнику ВФМ из Сейшел

Так СМИ рассказали, что сейшелец Кевин Видот поделился с руководителем межнационального Медиасоюза «Миксер» (проект АНО «Центр медиастратегий») Эсмирой Мустафаевой своими впечатлениями о фестивале и России в целом. По словам сейшельца, это второй его визит в России в рамках ВФМ, последний состоялся семь лет назад.