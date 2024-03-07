Донским туристам отказались вернуть деньги за путевку после падения в обрыв

В Карачаево-Черкесской Республике собираются возбудить уголовное дело из-за падения автомобиля с туристами из Ростовской области в обрыв, информация об этом появилась в информационном центре СК России.