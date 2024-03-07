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Сейшелы

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Март
Ростовчанка вручила Чебурашку участнику ВФМ из Сейшел
Ростовчанка исполнила желание участника ВФМ Кевина Видто и подарила ему Чебурашку, об этом рассказал портал «Южная служба новостей».
7 марта, 16:54
Январь
Донским туристам отказались вернуть деньги за путевку после падения в обрыв
В Карачаево-Черкесской Республике собираются возбудить уголовное дело из-за падения автомобиля с туристами из Ростовской области в обрыв, информация об этом появилась в информационном центре СК России.
12 января, 08:09
Июль 2023
Ростовчане смогут получить образование на Сейшелах
В Ростове-на-Дону разрабатывают программу, в рамках которой студенты смогут обучаться на Сейшелах, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
28 июля 2023, 09:25

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