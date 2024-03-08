В Ростовской области услышали звук взрыва, а из космоса пришло сообщение

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Днем в пятницу, 8 марта, в соцсетях появились многочисленные сообщения от жителей Азова о громком звуке, который похож на взрыв и напугал горожан. По их отзывам, он был настолько сильным, что даже тряслись дома.
Некоторые предположили, что это был звук от перехода самолета на сверхзвук, но другие полагают, что это может быть система ПВО. Однако официальная информация на этот счет пока отсутствует и уточняется.
Космонавт Николай Чуб из Ростовской области, который в настоящее время находится на МКС, поздравил девушек с Международным женским днем.
В Интернете опубликовали видео, на котором он находится вместе с другим космонавтом Олегом Кононенко. Они сказали теплые слова, а также поблагодарили женщин за их любовь и заботу.
Пользователи в комментариях выразили слова благодарности космонавтам за поздравления.
В регионе на продажу выставили пруд, оцененный в 12 миллионов рублей. Он расположен в 15 километрах от донской столицы, водоем занимает площадь почти четыре гектара, средняя его глубина составляет 2,5 метра.
В объявлении указано, что пруд может использоваться для разведения аквакультуры или организации платной рыбалки.