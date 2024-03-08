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Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

В Ростовской области услышали звук взрыва, а из космоса пришло сообщение

В Ростовской области услышали звук взрыва, а из космоса пришло сообщение

8 марта 2024, 18:30
Фото: Изображение Midjourney
Жители Азова заявили о звуке взрыва, космонавты поздравили женщин с праздником, а в рядом с Ростовом продают пруд за 12 миллионов, все самое интересное, в материале RostovGazeta.

Звуки взрыва

Днем в пятницу, 8 марта, в соцсетях появились многочисленные сообщения от жителей Азова о громком звуке, который похож на взрыв и напугал горожан. По их отзывам, он был настолько сильным, что даже тряслись дома.

Некоторые предположили, что это был звук от перехода самолета на сверхзвук, но другие полагают, что это может быть система ПВО. Однако официальная информация на этот счет пока отсутствует и уточняется.

Поздравление из космоса

Космонавт Николай Чуб из Ростовской области, который в настоящее время находится на МКС, поздравил девушек с Международным женским днем.

В Интернете опубликовали видео, на котором он находится вместе с другим космонавтом Олегом Кононенко. Они сказали теплые слова, а также поблагодарили женщин за их любовь и заботу.

Пользователи в комментариях выразили слова благодарности космонавтам за поздравления.

Продажа пруда

В регионе на продажу выставили пруд, оцененный в 12 миллионов рублей. Он расположен в 15 километрах от донской столицы, водоем занимает площадь почти четыре гектара, средняя его глубина составляет 2,5 метра.

В объявлении указано, что пруд может использоваться для разведения аквакультуры или организации платной рыбалки.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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