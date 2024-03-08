«Прям сильно бахнуло»: жители Азова рассказали о звуке взрыва

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В социальных сетях появилось множество комментариев о громком звуке в городе, который испугал местных жителей. По их сообщениям, звук, похожий на взрыв, был настолько сильным, что дома начали трястись.
Некоторые люди предположили, что это мог быть переход самолета на сверхзвук, в то время как другие считают, что, возможно, сработала система ПВО. Но никаких официальных комментариев не поступало, информация уточняется.
«Прям сильно бахнуло», — пишут пользователи в комментариях.
Также появилось мнение, что в этот раз звук был сильнее обычного. Информация уточняется.
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