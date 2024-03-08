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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Жители Азова рассказали о звуке взрыва 8 марта

«Прям сильно бахнуло»: жители Азова рассказали о звуке взрыва

8 марта 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney

Жители Азова рассказали о звуке взрыва 8 марта

Жители Азова активно обсуждают громкий звук, который они услышали в пятницу, 8 марта, комментарии появляются в соцсетях.

В социальных сетях появилось множество комментариев о громком звуке в городе, который испугал местных жителей. По их сообщениям, звук, похожий на взрыв, был настолько сильным, что дома начали трястись.

Некоторые люди предположили, что это мог быть переход самолета на сверхзвук, в то время как другие считают, что, возможно, сработала система ПВО. Но никаких официальных комментариев не поступало, информация уточняется.

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«Прям сильно бахнуло», — пишут пользователи в комментариях.

Также появилось мнение, что в этот раз звук был сильнее обычного. Информация уточняется.

Ранее губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азов#Соцсети#Жители#Звук#Переход самолета на сверхзвук
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