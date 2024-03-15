Частной компании разрешили распланировать участок на Малиновского в Ростове

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Здесь говорится об участке в границах улиц Малиновского, Пескова, 2-я Краснодарская, переулка Машиностроительный. Разрешение выдали компании «Элма-Солар».
Отмечается, что документацию необходимо подготовить в течение года. Площадь участка составляет 52 гектара.
Кроме того, организация подготовит проект межевания территории в границах Малиновского и Пескова, ее площадь составляет 13,51 гектара.
Согласно данным системы «Спарк», компания с таким названием зарегистрирована в Москве и существует 20 лет. В 2022 году чистая прибыль составила 985 тысяч рублей.
Говорится, что она работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом.
Ранее участок под ресторан на левом берегу донской столицы выставили на аукцион.