rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Частной компании разрешили распланировать участок на Малиновского в Ростове

Частной компании разрешили распланировать участок на Малиновского в Ростове

15 марта 2024, 14:56
Фото: donland.ru
Частной компании разрешили распланировать участок на Малиновского в Ростове
В Ростове-на-Дону компании «Элма-Солар» разрешили подготовить документацию по планировке территории в районе улицы Малиновского, говорится в документах на сайте горадминистрации.

Здесь говорится об участке в границах улиц Малиновского, Пескова, 2-я Краснодарская, переулка Машиностроительный. Разрешение выдали компании «Элма-Солар».

Отмечается, что документацию необходимо подготовить в течение года. Площадь участка составляет 52 гектара.

Кроме того, организация подготовит проект межевания территории в границах Малиновского и Пескова, ее площадь составляет 13,51 гектара.

Участок под ресторан на левом берегу Ростова выставили на аукцион
Узнать подробнее

Согласно данным системы «Спарк», компания с таким названием зарегистрирована в Москве и существует 20 лет. В 2022 году чистая прибыль составила 985 тысяч рублей.

Говорится, что она работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом.

Ранее участок под ресторан на левом берегу донской столицы выставили на аукцион.

Читайте также:
Участок под ресторан на левом берегу Ростова выставили на аукционУчасток на Доватора закрыли в Ростове из-за строительства Западной хордыУчасток на Левобережной в Ростове выставили на аукцион для развлечений и досуга
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Проект в Ростове#Участок в Ростове#Земля в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области начались выборы, а жители бегут из «человейников»
Сегодня, 15:10
Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости»
Сегодня, 15:50
На территории ипподрома в Ростове хотят построить парк «лучше, чем у Галицкого»
Сегодня, 14:56
Жители Ростова стали массово «бежать из человейников»
Сегодня, 14:17
До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах
Сегодня, 13:34
«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском море
Сегодня, 12:55