Как недорого купить квартиру без посредников. Реальные советы экспертов

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Покупка квартиры без участия риелтора возможна, и вот несколько шагов, которые могут помочь в этом процессе:
Начните с изучения рынка недвижимости в интересующем вас районе. Используйте онлайн-платформы, газеты и другие ресурсы для поиска объявлений о продаже квартир.
Осмотрите несколько квартир, которые соответствуют вашим требованиям. Обратите внимание на состояние, ее местоположение, инфраструктуру и другие важные факторы.
Перед покупкой квартиры вам потребуется оформить ряд юридических документов, таких как договор купли-продажи, акт приема-передачи и другие.
После согласования всех условий и подписания необходимых документов с продавцом, проведите сделку. Это можно сделать у нотариуса.
Не забудьте зарегистрировать сделку в соответствующих государственных органах для официального закрепления вашего права собственности на квартиру.
Риелтор занимается организацией всего процесса купли-продажи недвижимости. Получив всю необходимую информацию, он разрабатывает оптимальные стратегии и берет на себя следующие задачи:
Обычно размер оплаты за эти услуги составляет от 2% до 5% от стоимости квартиры.
Поиск квартиры без помощи риелтора был непростой задачей четверть века назад. Тогда приходилось просматривать газеты, искать доски объявлений в общественных местах, и даже после этого многие варианты оставались недоступны.
Сегодня процесс значительно упростился: агентства недвижимости давно уже не скрывают свои базы данных, и все предложения легко доступны в интернете на публичных площадках. Однако при покупке квартиры без участия риелтора потребуется потратить свое время на изучение возможностей сайтов.
На каждой интернет-площадке имеются свои фильтры, которые позволяют сортировать объявления по различным параметрам: количество комнат, район, наличие ипотеки, тип дома (хрущевка, сталинка, кирпичный, панельный, монолитный и так далее), а также многое другое.
Даже если вы уже заказали юридическую проверку недвижимости у специалистов, дополнительная проверка документов у продавца будет дополнительной гарантией.
Для начала, попросите выписку из ЕГРН, чтобы убедиться, что на объекте недвижимости отсутствуют какие-либо обременения или другие ограничения.
Также необходимо получить справку о зарегистрированных жителях в квартире по форме 12 — это поможет убедиться, что на момент сделки в квартире никто не прописан.
Попросите у продавца поэтажный план. Эти документы дадут вам представление о структуре квартиры, расположении стен, комнат, окон и дверей. Таким образом, вы сможете проверить, была ли проведена перепланировка и правильно ли она оформлена в соответствии с законом.
Если квартира была приобретена в браке, не забудьте получить согласие супруга на продажу. В противном случае сделка может быть оспорена в будущем, так как имущество, приобретенное в браке, считается совместным.
Если продавец находится в пожилом возрасте или возникли сомнения относительно его психического состояния, рекомендуется запросить медицинские справки из психоневрологических и наркологических диспансеров. В противном случае, если после сделки выяснится, что продавец недееспособен, то его родственники могут попытаться оспорить сделку.
Еще один важный момент — проверить, использовал ли продавец материнский капитал при приобретении этой квартиры (это можно узнать, запросив справку из Социального фонда). Если использовали, то детям продавца должны быть выделены доли. В таком случае для продажи квартиры продавцу потребуется разрешение органов опеки.
Где можно организовать технический процесс сделки? Это может быть отделение банка, МФЦ, услуги нотариуса или проведение сделки полностью удаленно.
Сделка не может состояться, если хотя бы один из участников отсутствует.
Часто выбирают отделение банка из-за безопасности, присутствия охраны, возможности всех участников видеть друг друга, а также для спокойного осмотра документов и договоров. Здесь также можно устроить встречу с риелторами или юристами.
Можно провести сделки и в МФЦ, но неудобно совершать платежи, если только наличными. В отличие от банка, МФЦ не предлагает услуг по проверке и подсчету денег.
Перед любым подписанием важно убедиться в наличии и актуальности документов у всех участников. Это можно сделать с помощью специальной «карты сделки» — схемы с подробным описанием, что и у кого покупается и какие документы необходимы.
Иногда договоры, которые были тщательно проверены, могут быть подменены или изменены непосредственно в день подписания. Чтобы избежать недопониманий, важно внимательно ознакомиться с каждым экземпляром, под которым вы собираетесь поставить подпись.
Ранее жители Ростова-на-Дону стали массово избавляться от квартир в старом фонде.