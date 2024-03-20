Как недорого купить квартиру без посредников. Реальные советы экспертов

Начните с изучения рынка недвижимости в интересующем вас районе. Используйте онлайн-платформы, газеты и другие ресурсы для поиска объявлений о продаже квартир.

Осмотрите несколько квартир, которые соответствуют вашим требованиям. Обратите внимание на состояние, ее местоположение, инфраструктуру и другие важные факторы.

Перед покупкой квартиры вам потребуется оформить ряд юридических документов, таких как договор купли-продажи, акт приема-передачи и другие.

После согласования всех условий и подписания необходимых документов с продавцом, проведите сделку. Это можно сделать у нотариуса.