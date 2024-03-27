В Ростове школьница умерла от менингита, а у бездомных собак весеннее обострение

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поручение об эксперименте с беспилотными грузовиками на трассах М-4 «Дон» и М-12 «Восток».
Отмечается, что власти заинтересованы в развитии и реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры», а потому решили включить в сеть беспилотных грузоперевозок М-4 «Дон» и М-12 «Восток».
Теперь Министерствам транспорта и финансов нужно найти средства для развития инициативы, а также проработать вопрос расширения маршрутной сети грузовиков.
Итог разработки будет готов к началу лета.
В управлении ГО и ЧС Ростова рассказали, что уже несколько местных жителей пострадали от нападения агрессивных собак. Животные стали вести себя активнее из-за наступления брачного сезона.
Пострадавшие от собак граждане обращаются за медицинской помощью в травмпункты. Там оказали помощь сразу нескольким укушенным ростовчанам.
Спасатели призвали ростовчан быть осторожнее и не провоцировать агрессивное поведение собак. Не стоит также рисковать и специально ходить в местах, где скитаются стаи бродячих животных.
В ростовской школе №104 в Ворошиловском районе зарегистрирован случай заболевания менингитом. Инфекцию подхватила одна из учениц. К сожалению, организм ребенка не справился с болезнью, и она умерла.
В правительстве Ростовской области рассказали, что в самой школе провели комплекс санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий. Класс, в котором училась девочка, перевели на дистанционную форму обучения. Дети, которые напрямую общались с погибшей, находятся на карантине. Их каждый день осматривают врачи на предмет повышения температуры, высыпаний и так далее.
Родителей попросили провести детям экстренную химиопрофилактику препаратом Рифампицин в возрастной дозировке с учетом противопоказаний. Анализы сдадут и учителя.