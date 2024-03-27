В Ростове школьница умерла от менингита, а у бездомных собак весеннее обострение

В правительстве Ростовской области рассказали, что в самой школе провели комплекс санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий. Класс, в котором училась девочка, перевели на дистанционную форму обучения. Дети, которые напрямую общались с погибшей, находятся на карантине. Их каждый день осматривают врачи на предмет повышения температуры, высыпаний и так далее.