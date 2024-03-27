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Главные новости Ростовской области 27 марта

В Ростове школьница умерла от менингита, а у бездомных собак весеннее обострение

27 марта 2024, 17:16
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области 27 марта
В Ростове школьница умерла от менингита, тем временем горожане чаще стали обращаться в травмпункты из-за нападения собак, а по М-4 решили пустить беспилотные грузовики.

Беспилотные фуры на М-4

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поручение об эксперименте с беспилотными грузовиками на трассах М-4 «Дон» и М-12 «Восток».

Отмечается, что власти заинтересованы в развитии и реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры», а потому решили включить в сеть беспилотных грузоперевозок М-4 «Дон» и М-12 «Восток».

Теперь Министерствам транспорта и финансов нужно найти средства для развития инициативы, а также проработать вопрос расширения маршрутной сети грузовиков.

Итог разработки будет готов к началу лета.

Беспилотные грузовики планируют запустить по М-4 «Дон» в Ростовской области
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Переполненные травмпункты

В управлении ГО и ЧС Ростова рассказали, что уже несколько местных жителей пострадали от нападения агрессивных собак. Животные стали вести себя активнее из-за наступления брачного сезона.

Пострадавшие от собак граждане обращаются за медицинской помощью в травмпункты. Там оказали помощь сразу нескольким укушенным ростовчанам.

Спасатели призвали ростовчан быть осторожнее и не провоцировать агрессивное поведение собак. Не стоит также рисковать и специально ходить в местах, где скитаются стаи бродячих животных.

Травмпункты Ростова заполнили пострадавшие от бродячих собак
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Карантин из-за менингита

В ростовской школе №104 в Ворошиловском районе зарегистрирован случай заболевания менингитом. Инфекцию подхватила одна из учениц. К сожалению, организм ребенка не справился с болезнью, и она умерла.

В правительстве Ростовской области рассказали, что в самой школе провели комплекс санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий. Класс, в котором училась девочка, перевели на дистанционную форму обучения. Дети, которые напрямую общались с погибшей, находятся на карантине. Их каждый день осматривают врачи на предмет повышения температуры, высыпаний и так далее.

Родителей попросили провести детям экстренную химиопрофилактику препаратом Рифампицин в возрастной дозировке с учетом противопоказаний. Анализы сдадут и учителя.

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