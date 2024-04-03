Дни Ростова на выставке «Россия» посетили свыше 7 тыс человек

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Он рассказал, что только за первый день пришли свыше семи тысяч граждан. Им понравились организованные ростовской делегацией активности.
Посетители с интересом отвечали на вопросы викторины, которые касались истории города и знаменитых местных жителей, а также с удовольствием делали снимки с представителями ансамбля «Ростов-Дон».
На выставке успели также разыграть сотни памятных призов: открытки с видами Ростова, гиды по городу, сувениры от местных предприятий и многое другое.
Выступление Джазового биг-бэнда Джазовой школы имени Назаретова вызвало восторженные аплодисменты из числа зрителей. Особенно впечатлила аудиторию композиция «Калинка-малинка».
Посетители рассказали, что Ростов выделяется своей уникальной культурой и неповторимой атмосферой. Некоторые из них уже посещали этот город, в то время как другие только планируют это сделать.