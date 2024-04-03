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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Дни Ростова на выставке «Россия» посетили свыше 7 тыс человек

Дни Ростова на выставке «Россия» посетили свыше 7 тыс человек

3 апреля 2024, 12:02
Фото: rostov-gorod.ru
Дни Ростова на выставке «Россия» посетили свыше 7 тыс человек
В Москве на выставке «Россия» проходят Дни Ростова, на которых побывали несколько тысяч человек, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что только за первый день пришли свыше семи тысяч граждан. Им понравились организованные ростовской делегацией активности.

Посетители с интересом отвечали на вопросы викторины, которые касались истории города и знаменитых местных жителей, а также с удовольствием делали снимки с представителями ансамбля «Ростов-Дон».

На выставке успели также разыграть сотни памятных призов: открытки с видами Ростова, гиды по городу, сувениры от местных предприятий и многое другое.

Выступление Джазового биг-бэнда Джазовой школы имени Назаретова вызвало восторженные аплодисменты из числа зрителей. Особенно впечатлила аудиторию композиция «Калинка-малинка».

Посетители рассказали, что Ростов выделяется своей уникальной культурой и неповторимой атмосферой. Некоторые из них уже посещали этот город, в то время как другие только планируют это сделать.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Ростов#Выставка#Дни Ростова
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