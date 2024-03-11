Более 700 дворников помогут Ростову-на-Дону выйти из зимы

По словам главы администрации, сейчас в городе убирают газоны, стихийные свалки, подметают проезжую часть и зачищают от наносного грунта прилотковые участки дорог, также ведется уборка парков и скверов. К работам привлекли 115 единиц спецтехники, а также более 700 дворников.