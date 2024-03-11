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Более 700 дворников помогут Ростову-на-Дону выйти из зимы

Более 700 дворников помогут Ростову-на-Дону выйти из зимы

11 марта 2024, 15:13
Фото: 1MI
Более 700 дворников помогут Ростову-на-Дону выйти из зимы
Ростову потребуется более 700 дворников и 100 единиц спецтехники, чтобы закончилась зима, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Вечером понедельника, 11 марта, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что коммунальщики приступили к работам по «выходу из зимы». Погода наладилась, а потому дворники и дорожные рабочие могут начать санитарную уборку улиц.

По словам главы администрации, сейчас в городе убирают газоны, стихийные свалки, подметают проезжую часть и зачищают от наносного грунта прилотковые участки дорог, также ведется уборка парков и скверов. К работам привлекли 115 единиц спецтехники, а также более 700 дворников.

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Алексей Логвиненко добавил, что уже с 18 марта в Ростове начнется Месячник чистоты, в городе планируют провести несколько субботников и убрать территории, которые не включали в муниципальный контракт.

Кроме того, весной на улицах Ростова планируется провести обрезку деревьев, вывезти ветки, порубочные остатки, отмыть дороги, тротуары, ограждения и остановки с фасадами зданий и опорами фонарей.

Ранее в Ростове собрались потратить более 30 миллионов на уборку кладбищ.

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