На обслуживание двух уличных туалетов в центре Ростова выделили 4,5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
МКУ «Управление ЖКХ» Ленинского района Ростова опубликовало запрос котировок для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по обслуживанию двух туалетов в центре города.
Речь идет о двух модульных туалетах, которые находятся в Центральном парке имени Максима Горького и на улице Пушкинской, 10, они работают ежедневно с 07.00 до 23.00 мск. От подрядчика в течение года требуется своевременно заменять воду, мыло, туалетную бумагу, мусорные пакеты и бумажные полотенца, а также откачивать отходы и своевременно проводить уборку туалетов. Эти работы власти оценили в 4,51 миллиона рублей в год.
Заявки будут принимать до 23 января, победителя объявят на следующий день. Контракт будет действовать до конца календарного 2024 года.
Ранее стало известно, какой доход приносят модульные туалеты в Ростове.