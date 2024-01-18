На обслуживание двух уличных туалетов в центре Ростова выделили 4,5 млн рублей

Речь идет о двух модульных туалетах, которые находятся в Центральном парке имени Максима Горького и на улице Пушкинской, 10, они работают ежедневно с 07.00 до 23.00 мск. От подрядчика в течение года требуется своевременно заменять воду, мыло, туалетную бумагу, мусорные пакеты и бумажные полотенца, а также откачивать отходы и своевременно проводить уборку туалетов. Эти работы власти оценили в 4,51 миллиона рублей в год.