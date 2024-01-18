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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

На обслуживание двух уличных туалетов в центре Ростова выделили 4,5 млн рублей

На обслуживание двух уличных туалетов в центре Ростова выделили 4,5 млн рублей

18 января 2024, 13:06
Фото: rostovgazeta.ru
На обслуживание двух уличных туалетов в центре Ростова выделили 4,5 млн рублей
В Ростове на обслуживание двух модульных туалетов в центре города выделили 4,51 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

МКУ «Управление ЖКХ» Ленинского района Ростова опубликовало запрос котировок для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по обслуживанию двух туалетов в центре города.

Жители Ростова-на-Дону потратили на модульные туалеты больше полумиллиона рублей
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Речь идет о двух модульных туалетах, которые находятся в Центральном парке имени Максима Горького и на улице Пушкинской, 10, они работают ежедневно с 07.00 до 23.00 мск. От подрядчика в течение года требуется своевременно заменять воду, мыло, туалетную бумагу, мусорные пакеты и бумажные полотенца, а также откачивать отходы и своевременно проводить уборку туалетов. Эти работы власти оценили в 4,51 миллиона рублей в год.

Заявки будут принимать до 23 января, победителя объявят на следующий день. Контракт будет действовать до конца календарного 2024 года.

Ранее стало известно, какой доход приносят модульные туалеты в Ростове.

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