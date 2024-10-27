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2024
Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове разведут до 20 ноября
27 октября, 12:15
«Страшно ездить»: ростовчане рассказали об отдыхе на морских курортах
18 июля, 14:50
Более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова
27 февраля, 15:16
На обслуживание двух уличных туалетов в центре Ростова выделили 4,5 млн рублей
18 января, 13:06
Для водителей начался кошмар на М-4 «Дон», а кладбища сделают более привлекательными
8 января, 16:55
2023
В отеле в Ростовской области объяснили, почему отказались заселить бойцов СВО
18 декабря 2023, 15:05
В Ростове-на-Дону насчитали 9 полностью готовых убежищ
10 ноября 2023, 09:46
Военный аэродром в Ростовской области начали наполнять техникой
10 октября 2023, 08:33

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