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Фасады зданий

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В Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой
Дорожные ограничения введут для пешеходов из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой, 98 в Ростове, сообщили в горадминистрации.
28 сентября, 17:05
Алексей Логвиненко анонсировал «выход Ростова из зимы»
11 марта, 15:13
2023
Власти в Ростове-на-Дону позвали жителей поработать бесплатно
7 октября 2023, 06:55
Стало известно, как Ростов-на-Дону отметит 275-летие
Ростову-на-Дону в следующем году исполнится 275 лет, а подготовка к юбилею уже началась.
10 июля 2023, 11:03

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