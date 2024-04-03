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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Несколько самостроев снесут в Ростове-на-Дону

Несколько зданий решили снести в Ростове-на-Дону

3 апреля 2024, 05:34
Фото: 1MI

Несколько самостроев снесут в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону проводится работа по сносу торговых точек, которые признали незаконными, сообщили в горадминистрации.

Владельцы убрали два объекта на площади Маркса и улице Зорге, 20. Продолжается демонтаж строения на Нансена, 127, работы должны завершиться до начала следующей недели.

Кроме того, сейчас ищут подрядчиков, чтобы снести еще несколько построек. Они расположены на Сержантова, 1, Евдокимова, 35а, Вятская, 108а, Дранко, 112в.

В Ростове-на-Дону снесут два многоквартирных дома
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Это также касается кафе на Привокзальной площади Пригородного вокзала и объекта в переулке Ученический.

Жителям, которые используют земельные участки без соответствующих прав, напомнили о необходимости законного оформления в соответствии с действующим законом.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону снесут 224 аварийных дома.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Торговые точки#Снос зданий
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