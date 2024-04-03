Несколько зданий решили снести в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Владельцы убрали два объекта на площади Маркса и улице Зорге, 20. Продолжается демонтаж строения на Нансена, 127, работы должны завершиться до начала следующей недели.
Кроме того, сейчас ищут подрядчиков, чтобы снести еще несколько построек. Они расположены на Сержантова, 1, Евдокимова, 35а, Вятская, 108а, Дранко, 112в.
Это также касается кафе на Привокзальной площади Пригородного вокзала и объекта в переулке Ученический.
Жителям, которые используют земельные участки без соответствующих прав, напомнили о необходимости законного оформления в соответствии с действующим законом.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону снесут 224 аварийных дома.