Участников массовой драки задержали в Ростове-на-Дону

Posted 6 апреля, 05:51
Published 6 апреля, 05:51
Modified 6 апреля, 05:53
Updated 6 апреля, 05:53
Ранее в соцсетях местные жители написали о массовой драке, в которой якобы участвовали более 20 человек. Говорилось, что участники разбили два автомобиля.
«Толпа накинулась на двух парней, били руками, ногами и арматурой. Пострадавшие парни позвали подмогу, те подкараулили нападавших», — заявил автор.
Эту ситуацию прокомментировали в полиции и заявили, что им поступало сообщение о конфликте.
«Сотрудники полиции пресекли конфликт между гражданами. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для разбирательства», — прокомментировали в МВД.
Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее массовая драка произошла после пожара в клубе в Ростове-на-Дону.