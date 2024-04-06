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Posted 6 апреля, 05:51

Published 6 апреля, 05:51

Modified 6 апреля, 05:53

Updated 6 апреля, 05:53

Участников массовой драки задержали в Ростове-на-Дону

Участников массовой драки задержали в Ростове-на-Дону

6 апреля 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону задержали участников конфликта, который произошел на улице Станиславского, сообщили в региональном УМВД.

Ранее в соцсетях местные жители написали о массовой драке, в которой якобы участвовали более 20 человек. Говорилось, что участники разбили два автомобиля.

«Толпа накинулась на двух парней, били руками, ногами и арматурой. Пострадавшие парни позвали подмогу, те подкараулили нападавших», — заявил автор.

Эту ситуацию прокомментировали в полиции и заявили, что им поступало сообщение о конфликте.

Массовая драка произошла после пожара в клубе в Ростове-на-Дону
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«Сотрудники полиции пресекли конфликт между гражданами. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для разбирательства», — прокомментировали в МВД.

Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее массовая драка произошла после пожара в клубе в Ростове-на-Дону.

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