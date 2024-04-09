Прокуратура раскритиковала работу властей на Дону после проверок смерти детей

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По итогам проведенных проверок выявили системные нарушения. Так, детям-инвалидам, у которых есть жизнеугрожающие болезни, не выписывали рецепты. Не могли получить льготные лекарства 270 детей с эпилепсией, речь идет о больницах в Батайске, Зверево, Каменске-Шахтинском и других.
Кроме того, паллиативная медпомощь детям оказывали только две выездные бригады. Это является недостаточным.
Проводились проверки также после смерти и травмирования детей, в результате чего и здесь выявили нарушения. Самыми распространенными являются формальность проводимой уполномоченными службами работы, их пассивность в вопросах защиты прав детей.
«Часто дети становятся жертвами преступлений или несчастных случаев, когда не обеспечивается должное внимание и забота со стороны их родителей, опекунов или попечителей», — говорится в публикации.
Отмечается, что недочеты выявили и при установлении обстоятельств травмирования несовершеннолетних в образовательных организациях. Теперь до губернатора довели информацию о необходимости принять дополнительные меры
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