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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:00

Системные нарушения нашли на Дону после смерти и травмирования детей

Прокуратура раскритиковала работу властей на Дону после проверок смерти детей

9 апреля 2024, 10:58
Фото: Donland.ru
Системные нарушения нашли на Дону после смерти и травмирования детей
В Ростовской области губернатору Василию Голубеву направили информацию о нарушении прав детей, сообщили в облпрокуратуре.

По итогам проведенных проверок выявили системные нарушения. Так, детям-инвалидам, у которых есть жизнеугрожающие болезни, не выписывали рецепты. Не могли получить льготные лекарства 270 детей с эпилепсией, речь идет о больницах в Батайске, Зверево, Каменске-Шахтинском и других.

Кроме того, паллиативная медпомощь детям оказывали только две выездные бригады. Это является недостаточным.

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Проводились проверки также после смерти и травмирования детей, в результате чего и здесь выявили нарушения. Самыми распространенными являются формальность проводимой уполномоченными службами работы, их пассивность в вопросах защиты прав детей.

«Часто дети становятся жертвами преступлений или несчастных случаев, когда не обеспечивается должное внимание и забота со стороны их родителей, опекунов или попечителей», — говорится в публикации.

Отмечается, что недочеты выявили и при установлении обстоятельств травмирования несовершеннолетних в образовательных организациях. Теперь до губернатора довели информацию о необходимости принять дополнительные меры

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Дон#Нарушение прав#Происшествия
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