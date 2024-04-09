Прокуратура раскритиковала работу властей на Дону после проверок смерти детей

По итогам проведенных проверок выявили системные нарушения. Так, детям-инвалидам, у которых есть жизнеугрожающие болезни, не выписывали рецепты. Не могли получить льготные лекарства 270 детей с эпилепсией, речь идет о больницах в Батайске, Зверево, Каменске-Шахтинском и других.