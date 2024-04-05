Психолог рассказал, как скибиди-туалеты ломают психику детей

Posted 5 апреля, 06:55
Published 5 апреля, 06:55
Modified 5 апреля, 06:57
Updated 5 апреля, 06:57
Сериал про скибиди-туалеты состоит из двух-трехминутных роликов, которые буквально вирусятся в YouTube, Shorts, TikTok и других социальных сетях. Выхода новых серий ждут почти 40 миллионов человек по всему миру. К слову, мультик с примитивным сюжетом, простой анимацией и приедающимся ремиксом популярной песни болгарского певца Biser King «Dom Dom Yes Yes» создал россиянин Андрей Герасимов.
«Это просто кошмар. Моему старшему сыну шесть лет, и он каждый день смотрит про туалеты. Одна и та же песня, полное отсутствие озвучки, драки. Чему это может научить ребенка? Пробовала ставить родительский контроль, но он все равно смотрит с телефонов одноклассников в школе. Показывает младшему трехлетке — он стал боятся туалета», — жалуется ростовчанка Анна Хаджабиева.
По мнению ростовского детского психолога Алексея Лукьянова, скибиди-туалеты — это типичное проявление массовой подростковой культуры. Примерно такими же некогда были мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны», «Клуб Винкс», очередной жуткий мультик из YouTube «Хагги Вагги».
«Главная проблема заключается в том, что дети 90-х и начала 2000-х потребляли хоть как-то цензурированный и проходящий по стандартам качества контент. На детское ТВ совсем уж аморальные истории не попадали», — рассказывает детский психолог.
Алексей Лукьянов объясняет, что современные дети практически не смотрят телевизор. Вместо этого развлечения они ищут в сети.
«У них практически отсутствует насмотренность. Они не умеют отличать продуманные и развивающиеся сюжеты от примитивных. Без помощи старших они потребляют то, что подкидывает им лента. В интернете нет никаких возрастных ограничений, поэтому на несформированную психику обрушивается масса всего того, о чем ребенок должен узнать позже», — объясняет психолог.
Влияние неподходящего контента на детское сознание может выражаться в психозах, появлении страхов, гиперактивности, развитии тревожности.
«Конкретно „Скибиди-туалеты“ я бы не рекомендовал смотреть детям младше 16 лет. Кроме одной и той же песни практически никакой речи в мультсериале больше нет. Это явно не пойдет на пользу развитию речевого аппарата, а однообразная музыка заедает в голове и мешает концентрации ребенка», — замечает эксперт.
Кроме того, «Скибиди-туалеты» изобилуют сценами насилия: яркие кадры войны между туалетами с головами и созданиями с головой-камерой («камерамэнами»), пальба из огнестрельного оружия, хаос и разруха, — все это, по мнению Алексея Лукьянова, негативно сказывается на поведении ребенка.
«Доказано, что любые сцены насилия, даже в мультиках, влияют на то, что ребенок может начать проявлять агрессию. И на то, в чем именно эта агрессия будет проявляться. А вместо подавления агрессии через разговоры и какие-то хобби, он будет эту агрессию в своей прямой форме выплескивать наружу, решать конфликты силой», — объясняет детский психолог.
Алексей Лукьянов добавляет, что такие персонажи как Скибиди-туалеты или Хагги Вагги могут стать причиной страха у детей. Объясняется это тем, что самые обыкновенные предметы мультипликаторы наделяют нетипичными и даже противоречащими им свойствами. Например, дорисовывают голову унитазу или куклу превращают в зубатое нечто с пугающим оскалом.
«Дети до 6-7 лет еще очень впечатлительны, фантазия играет большую роль в их мировоззрении, а аналитическое мышление еще недостаточно развито. Если такой ребенок часто будет видеть туалет с головой, он начнет переносить этот образ в реальность. Могут возникнуть проблемы с походом в туалет, не только психологические, но и физические», — предупреждает эксперт.
Психолог отмечает, что главную роль в заинтересованности детей странными мультипликационными персонажами играют родители. Контроль того, чем занимается ребенок в интернете — это часть воспитания современного поколения.
Алексей Лукьянов советует ростовским родителям обсудить со своими детьми, почему скибиди-туалеты кажутся им привлекательными.
«Возможно, дело в том, что они не смотрели по-настоящему хороших мультиков? И из-за недостатка информации подхватили то, что было на поверхности, в топах популярного. Но популярное — не значит качественное и полезное. И это тоже нужно научить различать», — замечает детский психолог.
Эксперт рекомендует устраивать с детьми совместные кино-вечера. Так ребенок сможет расширить для себя горизонты немалобюджетной мультипликации. А если добавить к просмотру семейное обсуждение — получится терапия, укрепление отношений и проработка волнующих тем в кругу близких.
Алексей Лукьянов предупреждает, что жесткие ограничения и запреты могут повлиять на ребенка почти также плохо, как просмотр аморальных мультиков.
«Начинайте все с обсуждения и добровольной смены интересов ребенка. Если ситуация действительно тяжелая. Например, ребенок испытывает стрессы от просмотра какого-либо контента, отказывается от своих обязанностей, не имеет других интересов — тогда можно включить функцию родительского контроля. Но делать это нужно параллельно с беседами психолога. В противном случае ребенок обратит свое внимание на что-то подобное тому, что у него отняли. И все придется начинать сначала», — рассказывает эксперт.
Детский психолог советует насыщать жизнь ребенка хобби и развлечениями вне онлайн-пространства: отдавать в кружки, чаще ходить на прогулки и в развлекательные центры.
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