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Updated Сегодня, 06:30

Воспитанники центров помощи детям посетили Ростов по приглашению Александра Ищенко

Воспитанники центров помощи детям посетили Ростов по приглашению Александра Ищенко

3 апреля 2024, 06:30
Фото: Законодательное собрание Ростовской области
С познавательными экскурсиями Ростов-на-Дону посетили воспитанники Сулинского и Шолоховского центров помощи детям.

Их визит стал возможен благодаря приглашению Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко, который организовал для ребят не только развлекательную, но и познавательную поездку.

Фото: Законодательное собрание Ростовской области


Не так давно спикер донского парламента лично побывал в центрах помощи детям. Во время общения с воспитанниками оказалось, что многие из них связывают свое будущее с обучением в донской столице. Причем большинство мальчиков настроены на получение инженерных или ИТ-специальностей, поэтому Александр Ищенко пригласил их посетить Ростов-на-Дону и познакомиться не только с достопримечательностями города, но и его учебными заведениями.

Фото: Законодательное собрание Ростовской области


С апрельским потеплением в Ростов приехали 14 воспитанников центров помощи детям. Для подростков подготовили обширную программу. Ребята сходили в кинотеатр, приняли участие в экскурсии по историческому центру донской столицы и познакомились с экспозицией музея «Россия — моя история». Педагоги Ростовского колледжа связи и информатики провели профориентационные занятия для ребят постарше.

Фото: Законодательное собрание Ростовской области


Вместе с воспитанниками центров ростовский колледж посетила и председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными учреждениями и молодежной политике Ирина Жукова. Сопровождая ребят, депутат отметила, что экскурсия по колледжу позволяет им погрузиться в студенческую среду и оценить будущую профессию.

Фото: Ростовский колледж связи
— Многие из приехавших ребят рассматривают себя в качестве будущих специалистов ИТ-отрасли. Это ученики 8-х и 9-х классов, и сегодня у них появилась возможность погрузиться в студенческую среду, пообщаться с преподавателями, принять участие в мастер-классах и «примерить» на себя профессию. Мы очень заинтересованы, чтобы каждый ребенок, который хочет учиться, получал образование и в дальнейшем работал в Ростовской области. Сегодня такие возможности на Дону есть. Главное для нас — показать эти возможности ребятам, — пояснила Ирина Жукова.
Фото: Ростовский колледж связи


Она добавила, что следующая группа воспитанников центров помощи детям из отдаленных районов посетит Ростов-на-Дону 19 апреля. Программа поездки будет разработана на основе пожеланий детей.

Фото: Законодательное собрание Ростовской области


Напомним, что центры помощи детям созданы для ребят, которые по каким-либо причинам не могут жить со своими родителями. Детям оказывается вся необходимая психологическая поддержка, им помогают преодолевать трудные жизненные ситуации и социализироваться. Сулинский центр помощи детям расположен в хуторе Сулин Миллеровского района, а Шолоховский — в хуторе Калининском Шолоховского района. Оба населенных пункта отделяют от Ростова-на-Дону сотни километров, поэтому поездка в донскую столицу для подростков стала настоящим событием.

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