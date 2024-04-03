Воспитанники центров помощи детям посетили Ростов по приглашению Александра Ищенко



Не так давно спикер донского парламента лично побывал в центрах помощи детям. Во время общения с воспитанниками оказалось, что многие из них связывают свое будущее с обучением в донской столице. Причем большинство мальчиков настроены на получение инженерных или ИТ-специальностей, поэтому Александр Ищенко пригласил их посетить Ростов-на-Дону и познакомиться не только с достопримечательностями города, но и его учебными заведениями.