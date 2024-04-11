rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Какие симптомы холеры и чем она так опасна

Какие симптомы холеры и чем она так опасна

11 апреля 2024, 07:06
Фото: flickr.com/cc by 2.0/safetyneal
Какие симптомы холеры и чем она так опасна

Жителям Ростовской области рассказали о симптомах холеры

В России, в том числе Ростовской области, постоянно появляются слухи о холере. Какие у нее симптомы и чем она опасна, в материале RostovGazeta.

Что такое холера

Холера — это острая инфекционная болезнь, вызванная холерными вибрионами. Она характеризуется появлением диареи и рвоты, что быстро приводит к обезвоживанию. Без лечения эта болезнь может стать причиной смерти.

По информации Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, ежегодно холерой заражается от 1,3 до 4 миллионов человек в мире, и от 21 000 до 143 000 из них умирают. Эта болезнь известна с древних времен.

Как заражаются холерой

Возможность заразиться холерой существует для всех людей, независимо от возраста и пола.

Риск заражения возрастает в следующих случаях:

  • при использовании неочищенной воды из открытых водоемов для питья и других нужд;
  • при купании в открытых водоемах и попадании в рот воды;
  • при употреблении в пищу недостаточно обработанных продуктов, таких как слабосоленая домашняя рыба, креветки, раки, крабы, морская капуста и другие;
  • при употреблении овощей и фруктов, привезенных из районов с высоким риском заражения;
  • при работе на открытых водоемах (например, водолазы, рыбаки), обслуживании канализационных и водопроводных сооружений;
  • при контакте с больным холерой (или подозрением на это заболевание) через бытовые предметы, такие как посуда, полотенца, постельное белье и т. д;
  • при уходе за больным с острыми кишечными инфекциями;
  • При нарушении правил личной гигиены.

Особый риск представляют лица, выезжающие в страны, где холера распространена.

Особый риск представляют лица, выезжающие в страны, где холера распространена.Особый риск представляют лица, выезжающие в страны, где холера распространена.
Особый риск представляют лица, выезжающие в страны, где холера распространена.
Фото: flickr.com/cc by 2.0/oxfameastafrica

Симптомы холеры

Инкубационный период холеры варьирует от нескольких часов до пяти суток, среднее значение составляет 1-3 дня.

Заболевание начинается резко и внезапно. Основные симптомы, на которые следует обратить внимание, включают нормальную температуру тела и отсутствие болей в животе, но при этом в самом начале проявляется лишь диарея (обычно ночью или утром), а рвота возникает позже.

Жалобы больных часто связаны с дегидратацией, которая проявляется как жажда, сухость во рту, осиплость голоса, ухудшение аппетита, тошнота, рвота (иногда обильная), вялость, слабость, адинамия и водянистый стул.

При этом отсутствуют болевые ощущения, только урчание и неприятные ощущения в области пупка. Язык становится сухим и покрытым налетом цвета мела. Кожа и слизистые оболочки становятся бледными, сухими, их упругость и эластичность снижаются.

Поэтому при признаках заболевания надо обращаться к врачу.

Инкубационный период холеры варьирует от нескольких часов до пяти суток, среднее значение составляет 1-3 дня.Инкубационный период холеры варьирует от нескольких часов до пяти суток, среднее значение составляет 1-3 дня.
Инкубационный период холеры варьирует от нескольких часов до пяти суток, среднее значение составляет 1-3 дня.
Фото: wikimedia.org

Профилактика холеры

По информации Роспотребнадзора, профилактика этого заболевания включает в себя следующие меры:

  • Потребление исключительно кипяченой или специально обработанной (бутилированной) питьевой воды.
  • Тепловая обработка пищи и соблюдение температурного режима для хранения продуктов.
  • Тщательное очищение овощей и фруктов безопасной водой перед употреблением.
  • Во время поездок особое внимание следует уделять безопасности воды и продуктов питания, а также избегать употребления еды с уличных лотков.
  • Дезинфекция общественных мест.
  • Соблюдение правил личной гигиены, включая тщательное мытье рук, особенно перед едой и после посещения туалета, а также использование средств санитарии.
  • Купаться следует только в специально разрешенных местах и предотвращать попадание воды в полость рта.
  • При поездках в страны с высоким риском заболевания холерой следует воздерживаться от купания в водоемах.
  • Рекомендуется пройти вакцинацию против холеры при выезде в страны с повышенным риском заражения этим заболеванием.
Купаться следует только в специально разрешенных местах и предотвращать попадание воды в полость рта.Купаться следует только в специально разрешенных местах и предотвращать попадание воды в полость рта.
Купаться следует только в специально разрешенных местах и предотвращать попадание воды в полость рта.
Фото: Pxhere

Факторы риска

Сниженная иммунная защита. Обычно небольшое количество холерных возбудителей не вызывает развития болезни, так как нормальная микрофлора кишечника предотвращает закрепление патогенных бактерий. Однако риск заболевания возрастает при нарушении работы иммунной системы. Это может происходить у детей до 5 лет, у людей старше 65 лет и у пациентов с иммунодефицитом.

Также к факторам риска можно отнести неблагоприятные санитарные условия. Отсутствие доступа к чистой воде, средствам гигиены и проживание в местах, где не соблюдаются стандарты утилизации отходов, значительно увеличивает риск возникновения случаев холеры.

Благодаря современным системам очистки воды в развитых странах практически исключены вспышки холеры.

Обычно небольшое количество холерных возбудителей не вызывает развития болезни, так как нормальная микрофлора кишечника предотвращает закрепление патогенных бактерий.Обычно небольшое количество холерных возбудителей не вызывает развития болезни, так как нормальная микрофлора кишечника предотвращает закрепление патогенных бактерий.
Обычно небольшое количество холерных возбудителей не вызывает развития болезни, так как нормальная микрофлора кишечника предотвращает закрепление патогенных бактерий.
Фото: Ryan Somma/cc by sa 2.0/flickr.com

Ранее врач рассказал, как жителям Ростовской области не заразиться холерой от мигрантов.

Читайте также:
Врач рассказал, как жителям Ростовской области не заразиться холерой от мигрантовСпасатель Белков рассказал, можно ли заразиться холерой от воды в Темернике в РостовеРостовводоканал заверил, что холеры в водопроводной воде горожан нет
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Опасность#Симптомы#Все материалы авторов#Холера#Инфекционная болезнь#Обезвоживание
Подпишитесь
Спасатель Белков назвал районы Ростовской области, которые может затопить
Сегодня, 12:40
Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю
Сегодня, 12:33
После рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы
Сегодня, 12:25
Водитель влетел в прохожих на пешеходной аллее в Новочеркасске
Сегодня, 06:47
В Ростове осудят пару, убившую дочь-младенца и спрятавшую ее в холодильник
Сегодня, 06:58
Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают
Сегодня, 07:17
"