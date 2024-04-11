Какие симптомы холеры и чем она так опасна

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Холера — это острая инфекционная болезнь, вызванная холерными вибрионами. Она характеризуется появлением диареи и рвоты, что быстро приводит к обезвоживанию. Без лечения эта болезнь может стать причиной смерти.
По информации Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, ежегодно холерой заражается от 1,3 до 4 миллионов человек в мире, и от 21 000 до 143 000 из них умирают. Эта болезнь известна с древних времен.
Возможность заразиться холерой существует для всех людей, независимо от возраста и пола.
Риск заражения возрастает в следующих случаях:
Особый риск представляют лица, выезжающие в страны, где холера распространена.
Инкубационный период холеры варьирует от нескольких часов до пяти суток, среднее значение составляет 1-3 дня.
Заболевание начинается резко и внезапно. Основные симптомы, на которые следует обратить внимание, включают нормальную температуру тела и отсутствие болей в животе, но при этом в самом начале проявляется лишь диарея (обычно ночью или утром), а рвота возникает позже.
Жалобы больных часто связаны с дегидратацией, которая проявляется как жажда, сухость во рту, осиплость голоса, ухудшение аппетита, тошнота, рвота (иногда обильная), вялость, слабость, адинамия и водянистый стул.
При этом отсутствуют болевые ощущения, только урчание и неприятные ощущения в области пупка. Язык становится сухим и покрытым налетом цвета мела. Кожа и слизистые оболочки становятся бледными, сухими, их упругость и эластичность снижаются.
Поэтому при признаках заболевания надо обращаться к врачу.
По информации Роспотребнадзора, профилактика этого заболевания включает в себя следующие меры:
Сниженная иммунная защита. Обычно небольшое количество холерных возбудителей не вызывает развития болезни, так как нормальная микрофлора кишечника предотвращает закрепление патогенных бактерий. Однако риск заболевания возрастает при нарушении работы иммунной системы. Это может происходить у детей до 5 лет, у людей старше 65 лет и у пациентов с иммунодефицитом.
Также к факторам риска можно отнести неблагоприятные санитарные условия. Отсутствие доступа к чистой воде, средствам гигиены и проживание в местах, где не соблюдаются стандарты утилизации отходов, значительно увеличивает риск возникновения случаев холеры.
Благодаря современным системам очистки воды в развитых странах практически исключены вспышки холеры.