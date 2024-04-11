Какие симптомы холеры и чем она так опасна

Сниженная иммунная защита. Обычно небольшое количество холерных возбудителей не вызывает развития болезни, так как нормальная микрофлора кишечника предотвращает закрепление патогенных бактерий. Однако риск заболевания возрастает при нарушении работы иммунной системы. Это может происходить у детей до 5 лет, у людей старше 65 лет и у пациентов с иммунодефицитом.