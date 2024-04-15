Какие есть эффективные средства от клещей и что делать при укусе

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Клещи обитают в различных местах по всему миру, особенно в теплых и влажных климатических зонах. Они могут населять лесные и полярные области, степи, пустыни, а также сельскую местность и пригородные районы.
Клещи могут находиться в высокой траве, кустарниках, листьях, деревьях, а также на животных и птицах.
Корреспонденту RostovGazeta рассказали в одной из поликлиник, что Ростовская область не является эндемичной зоной для тяжелого клещевого энцефалита, поэтому здесь клещи не передают эту инфекцию человеку.
Однако они могут быть переносчиками Крымской геморрагической лихорадки, хотя это заболевание встречается редко. Оно считается тяжелым и, зачастую, может привести к смертельным исходам, отмечают врачи.
Опасность Крымской геморрагической лихорадки заключается в том, что болезнь часто диагностируется с задержкой. Зараженный человек, не подозревая о наличии инфекции, сначала принимает симптомы за обычное простудное состояние. Обращается за медицинской помощью только после появления тяжелых симптомов.
Чтобы защитить себя от клещей, можно применять следующие меры предосторожности:
постарайтесь оставаться на открытых пространствах и избегать контакта с высокой травой, кустарниками и зарослями, где клещи часто находятся;
при прогулках в лесу наденьте длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и плотную обувь, чтобы минимизировать доступ клещей к вашей коже;
нанесите на открытые участки кожи репелленты от насекомых;
после прогулки в зоне, где могут быть клещи, тщательно осмотрите свою кожу, включая подмышечные впадины, под коленками, волосистую часть головы и другие места, где клещи могут скрыться;
для дополнительной защиты можно использовать специальные противоклещевые препараты для обработки одежды и обуви;
старайтесь избегать контакта с дикими животными, так как на них могут быть клещи.
В настоящее время доступен широкий выбор препаратов, которые предназначены для защиты собак от укусов клещей и для смягчения возможных последствий таких укусов. Эти препараты выпускаются в различных формах, включая таблетки и капли для нанесения на шерсть.
Кроме того, существуют инсектицидные спреи, ошейники и специальная одежда с интегрированными «ловушками» для клещей, которая помогает предотвратить доступ паразитов к телу собаки.
В современном мире есть большое количество средств, которые помогут защититься от клещей.
К примеру, спрей Gardex Extreme включает в свой состав эфирные масла герани и пихты, которые обеспечивают парализующий эффект на клещей и других кровососущих насекомых, включая комаров, москитов, блох, слепней и мошек.
Продукт под названием «Убойная сила Антиклещ 3 в 1» оправдывает свое название, поскольку клещи и другие насекомые, столкнувшись с ним, погибают, а не сбегают. Этот спрей разработан для защиты от клещей, москитов, комаров.
Средство Mosquitall с улучшенной формулой разработано для отпугивания не только лесных и таежных клещей, но также и различных летающих кровососов, таких как комары, слепни, мокрецы, мошки, москиты и блохи.
Если присосался клещ важно следовать определенным шагам:
используйте специальные клещ-пинцеты или другие инструменты для удаления клеща. Постарайтесь сделать это аккуратно, не повреждая клеща и не оставляя его части в коже;
после удаления клеща обработайте место укуса антисептиком или спиртовым раствором;
если это возможно, сохраните удаленного клеща в плотно закрытом контейнере. Это поможет в случае необходимости проведения анализов для выявления возможной передачи инфекций;
обратите внимание на любые необычные симптомы в течение нескольких недель после укуса. Это может включать высыпания, лихорадку, головные боли или другие неудобства.
Если человека укусил клещ, важно немедленно его удалить.
Предпочтительнее обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение. Если это не представляется возможным, то можно попробовать удалить клеща самостоятельно. Главное правило в этом случае — сохранить его живым и целым. Не следует тянуть его за брюшко, так как это может привести к отделению тела клеща, а голова может остаться в месте укуса. Если раздавить инфицированного клеща, то в ранку может попасть большее количество инфекционных веществ в кровь.
Наиболее эффективный метод с ниткой заключается в завязывании узла как можно ближе к коже и голове клеща, а затем аккуратном вытягивании. При этом необходимо поворачивать клеща медленно, чтобы избежать его разрыва. В случае, если голова клеща останется в ранке, не следует пытаться ее извлекать. Место укуса следует обработать йодом или 70-процентным спиртом. В течение нескольких дней головка клеща, как заноза, выйдет самостоятельно.
По внешнему виду или размеру невозможно определить, является ли клещ переносчиком инфекции. Однако чем дольше он сосет кровь, тем выше риск передачи инфекции.
Рекомендуется сдать клеща на лабораторный анализ, так как только он может точно определить, является ли клещ переносчиком опасных инфекций. Это следует сделать как можно раньше.
В случае укуса в районе, где распространен клещевой энцефалит, требуется специальный алгоритм действий. Сначала необходимо провести экстренную иммунопрофилактику в медицинском учреждении, где пациенту вводят иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Эту процедуру следует провести в течение 96 часов с момента укуса.
Есть специальные страховки, которые представляют собой программу защиты от неожиданных расходов, связанных с заболеванием клещевым энцефалитом или другими инфекциями, передаваемыми через укус клеща. Эта страховая программа доступна как для взрослых, так и для детей, и обеспечивает возмещение затрат на процедуры извлечения и диагностики клеща, иммунопрофилактику, лечение и реабилитацию после укуса клещом.