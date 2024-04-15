Какие есть эффективные средства от клещей и что делать при укусе

Предпочтительнее обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение. Если это не представляется возможным, то можно попробовать удалить клеща самостоятельно. Главное правило в этом случае — сохранить его живым и целым. Не следует тянуть его за брюшко, так как это может привести к отделению тела клеща, а голова может остаться в месте укуса. Если раздавить инфицированного клеща, то в ранку может попасть большее количество инфекционных веществ в кровь.