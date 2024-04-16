Незаконные торговцы стали нападать на проверяющих чиновников в Волгодонске

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По информации издания, нападения происходят во время рейдов по стихийным рынкам. В 2023 году инспекция составила 1 025 протоколов, что на 134 больше, чем годом ранее.
Самая распространенное нарушение — это стоянка автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках, за которое были привлечены к ответственности граждане в 360 случаях. Что касается незаконной торговли, то составили всего 51 протокол.
«Муниципальной инспекции не удается эффективно противодействовать несанкционированной торговле своими силами. Иногда во время рейдов против сотрудников применяется физическая сила, из-за чего они отказываются участвовать в таких мероприятиях», — говорится в публикации.
Отмечается, что полиция в Волгодонске не всегда может обеспечить сопровождение инспекторов во время рейдов из-за того, что противодействие уличной торговле не является их основной задачей.
Ранее неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области.