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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Незаконные торговцы нападают на проверяющих в Волгодонске

Незаконные торговцы стали нападать на проверяющих чиновников в Волгодонске

16 апреля 2024, 09:19
Фото: rostovgazeta.ru
Незаконные торговцы нападают на проверяющих в Волгодонске
В Волгодонске незаконное продавцы занимаются рукоприкладством в отношении муниципальных инспекторов, сообщает Bloknot-volgodonsk.

По информации издания, нападения происходят во время рейдов по стихийным рынкам. В 2023 году инспекция составила 1 025 протоколов, что на 134 больше, чем годом ранее.

Самая распространенное нарушение — это стоянка автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках, за которое были привлечены к ответственности граждане в 360 случаях. Что касается незаконной торговли, то составили всего 51 протокол.

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«Муниципальной инспекции не удается эффективно противодействовать несанкционированной торговле своими силами. Иногда во время рейдов против сотрудников применяется физическая сила, из-за чего они отказываются участвовать в таких мероприятиях», — говорится в публикации.

Отмечается, что полиция в Волгодонске не всегда может обеспечить сопровождение инспекторов во время рейдов из-за того, что противодействие уличной торговле не является их основной задачей.

Ранее неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Волгодонск#Происшествия#Стихийные рынки#Незаконные продавцы#Рукоприкладство
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