Никита Кологривый считает, что у него отобрали роль из-за Филиппа Янковского

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
По словам 29-летнего актера, для него готовилась роль в совместном проекте с именитым Филиппом Янковским, но это сотрудничество так и не состоялось. Кологривый уверен, что Янковский-старший каким-то образом поспособствовал его увольнению из перспективного проекта.
Кологривый также раскритиковал игру 33-летнего Ивана Янковского в сериалах «Фишер» и «Слово пацана», заявив, что сыновья знаменитых актеров далеко не всегда достойны продолжать творческие династии. При этом он положительно отозвался о Никите Ефремове и Иване Добронравове, подчеркнув, что последний не относится к богатой актерской семье.
Такие провокационные заявления Никиты Кологривого вызвали широкий резонанс в медиапространстве и, несомненно, привлекут дополнительное внимание к его персоне. Остается лишь гадать, последуют ли ответные комментарии от Янковских или других представителей известных актерских фамилий.
Ранее стало известно о остром дефиците кадров во многих сферах деятельности.