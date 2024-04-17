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Никита Кологривый считает, что у него отобрали роль из-за Филиппа Янковского

Никита Кологривый считает, что у него отобрали роль из-за Филиппа Янковского

17 апреля 2024, 14:53
Фото: Никита Кологривый
Никита Кологривый считает, что у него отобрали роль из-за Филиппа Янковского
Восходящая звезда российского кино Никита Кологривый, который получил широкую известность по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», открыто высказался о своем отношении к известным актерским династиям, сообщает newia.ru.

По словам 29-летнего актера, для него готовилась роль в совместном проекте с именитым Филиппом Янковским, но это сотрудничество так и не состоялось. Кологривый уверен, что Янковский-старший каким-то образом поспособствовал его увольнению из перспективного проекта.

Кологривый также раскритиковал игру 33-летнего Ивана Янковского в сериалах «Фишер» и «Слово пацана», заявив, что сыновья знаменитых актеров далеко не всегда достойны продолжать творческие династии. При этом он положительно отозвался о Никите Ефремове и Иване Добронравове, подчеркнув, что последний не относится к богатой актерской семье.

Такие провокационные заявления Никиты Кологривого вызвали широкий резонанс в медиапространстве и, несомненно, привлекут дополнительное внимание к его персоне. Остается лишь гадать, последуют ли ответные комментарии от Янковских или других представителей известных актерских фамилий.

Ранее стало известно о остром дефиците кадров во многих сферах деятельности.

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