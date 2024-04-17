Никита Кологривый считает, что у него отобрали роль из-за Филиппа Янковского

Кологривый также раскритиковал игру 33-летнего Ивана Янковского в сериалах «Фишер» и «Слово пацана», заявив, что сыновья знаменитых актеров далеко не всегда достойны продолжать творческие династии. При этом он положительно отозвался о Никите Ефремове и Иване Добронравове, подчеркнув, что последний не относится к богатой актерской семье.