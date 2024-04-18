Перевозчиков заставят работать в отдаленных районах Ростовской области

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Губернатор рассказал об итогах работы за 2023 год, после чего депутаты ему задали вопросы. У него поинтересовались, как решается проблема с тем, что перевозчики не выходят на линию из-за нерентабельности в отдаленных территориях.
Губернатор рассказал, что есть много транспортных компаний, которые с удовольствием работают на выгодных маршрутах. Однако уходят с тех, где дела обстоят не очень.
Глава региона уточнил, что поручил проанализировать изменившуюся ситуацию. А после можно будет рассмотреть варианты поддержки, а с некоторыми компаниями придется провести разъяснительную работу и указать на их зону ответственности.
Все зависит от того, является ли для компании этот маршрут единственным, либо она просто предпочитает работать там, где выгоднее.
Ранее городской перевозчик в Ростове получил убыток в 678 миллионов рублей.