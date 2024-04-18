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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

Перевозчиков заставят работать в дальних районах Ростовской области

Перевозчиков заставят работать в отдаленных районах Ростовской области

18 апреля 2024, 12:35
Фото: donland.ru
Перевозчиков заставят работать в дальних районах Ростовской области
В Ростовской области будут приняты меры из-за того, что перевозчики не хотят работать на некоторых маршрутах в отдаленных территориях, сообщил глава региона Василий Голубев.

Губернатор рассказал об итогах работы за 2023 год, после чего депутаты ему задали вопросы. У него поинтересовались, как решается проблема с тем, что перевозчики не выходят на линию из-за нерентабельности в отдаленных территориях.

Губернатор рассказал, что есть много транспортных компаний, которые с удовольствием работают на выгодных маршрутах. Однако уходят с тех, где дела обстоят не очень.

Городской перевозчик в Ростове получил убыток в 678 миллионов рублей
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Глава региона уточнил, что поручил проанализировать изменившуюся ситуацию. А после можно будет рассмотреть варианты поддержки, а с некоторыми компаниями придется провести разъяснительную работу и указать на их зону ответственности.

Все зависит от того, является ли для компании этот маршрут единственным, либо она просто предпочитает работать там, где выгоднее.

Ранее городской перевозчик в Ростове получил убыток в 678 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Работа#Перевозчики#Транспортные компании#Отдаленные территории
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