Стало известно, где отключат телевидение в Ростовской области с 22 апреля

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Перерывы телерадиосигнала возможны в период с 22 по 28 апреля. В это время на станциях пройдут запланированные работы, которые потребуют отключения передающего оборудования. Некоторые из этих работ могут отменить в случае ухудшения погоды.
По информации компании, 22 апреля отключения затронут населенные пункты Ильинка, Нижнежуравский, Новошахтинск. На следующий день это коснется Хуторского, Нижнежуравского, Маркинской, Зеленовки.
Кроме того, 24 числа ограничения введут в населенных пунктах Обливская, Сухой Лог, Хуторской. А 25 числа оборудование отключат в Хуторском, Чирском.
Ранее стало известно, что жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны.