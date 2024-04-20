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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Часть Ростовской области останется без телевидения с 22 апреля

Стало известно, где отключат телевидение в Ростовской области с 22 апреля

20 апреля 2024, 08:32
Фото: 1MI

Часть Ростовской области останется без телевидения с 22 апреля

В Ростовской области с 22 апреля запланированы отключения телерадиосигнала, предупредила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Перерывы телерадиосигнала возможны в период с 22 по 28 апреля. В это время на станциях пройдут запланированные работы, которые потребуют отключения передающего оборудования. Некоторые из этих работ могут отменить в случае ухудшения погоды.

По информации компании, 22 апреля отключения затронут населенные пункты Ильинка, Нижнежуравский, Новошахтинск. На следующий день это коснется Хуторского, Нижнежуравского, Маркинской, Зеленовки.

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Кроме того, 24 числа ограничения введут в населенных пунктах Обливская, Сухой Лог, Хуторской. А 25 числа оборудование отключат в Хуторском, Чирском.

Ранее стало известно, что жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Отключения
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