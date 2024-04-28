Итоги недели: проезд подорожал по М-4 «Дон», а Ростов накрыло облаком пыли из Африки

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В Ростовской области с 23 апреля изменилась в большую сторону стоимость проезда по трассе М-4 «Дон». В среднем цена за каждый километр увеличилась на 8%.
Но с понедельника по четверг действует сниженный тариф, что делает проезд в эти дни на 10-20% более доступным по сравнению с пятницей и выходными.
Добавим, что ежегодная корректировка цен объясняется инфляцией.
По словам губернатора Василия Голубева, в этом году в Ростове-на-Дону есть вероятность, что парад Победы проведут без участия зрителей. Он высказался об этом на одном из совещаний, где подняли тему годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Глава региона сообщил, что парада в Новочеркасске не будет, но в Ростове-на-Дону он состоится.
Однако окончательное решение о формате проведения, с участием зрителей или без, пока не принято. В настоящее время власти решают этот вопрос с министерством обороны РФ.
В Ростове-на-Дону и других населенных пунктах области наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха, связанный с проникновением пыли из Сахары. Она поднялась на достаточно большую высоту и вместе с воздушными массами добралась до региона.
В течение нескольких дней жители Ростова и других городов видели густую пыль, которая перекрасила небо в темный цвет. По данным портала Accuweather, качество воздуха в Ростовской области 26 апреля оценивалось, как «плохое».
Чтобы избежать кашля, а также аллергических реакций, специалисты советовали в подобных ситуациях беречь органы дыхания и использовать маски и респираторы.