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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Итоги недели: проезд подорожал по М-4 «Дон», а Ростов накрыло облаком пыли из Африки

Итоги недели: проезд подорожал по М-4 «Дон», а Ростов накрыло облаком пыли из Африки

28 апреля 2024, 16:19
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области выросла стоимость проезда по платным участкам трассы М-4 «Дон», парад Победы могут провести без зрителей, а в регион пришло облако пыли из Африки, все самое интересное, в материале RostovGazeta.

Подорожание проезда

В Ростовской области с 23 апреля изменилась в большую сторону стоимость проезда по трассе М-4 «Дон». В среднем цена за каждый километр увеличилась на 8%.

Но с понедельника по четверг действует сниженный тариф, что делает проезд в эти дни на 10-20% более доступным по сравнению с пятницей и выходными.

Добавим, что ежегодная корректировка цен объясняется инфляцией.

Отмена парада

По словам губернатора Василия Голубева, в этом году в Ростове-на-Дону есть вероятность, что парад Победы проведут без участия зрителей. Он высказался об этом на одном из совещаний, где подняли тему годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Глава региона сообщил, что парада в Новочеркасске не будет, но в Ростове-на-Дону он состоится.

Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
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Однако окончательное решение о формате проведения, с участием зрителей или без, пока не принято. В настоящее время власти решают этот вопрос с министерством обороны РФ.

Пыльное облако из Африки

В Ростове-на-Дону и других населенных пунктах области наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха, связанный с проникновением пыли из Сахары. Она поднялась на достаточно большую высоту и вместе с воздушными массами добралась до региона.

В течение нескольких дней жители Ростова и других городов видели густую пыль, которая перекрасила небо в темный цвет. По данным портала Accuweather, качество воздуха в Ростовской области 26 апреля оценивалось, как «плохое».

Чтобы избежать кашля, а также аллергических реакций, специалисты советовали в подобных ситуациях беречь органы дыхания и использовать маски и респираторы.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Подорожание проезда#Трасса М-4 «Дон»
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