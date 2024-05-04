Часть Ростовской области оставят без телевидения 6 мая

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Отключения могут пройти 6 мая, так как на этот период на станциях планируются профилактические мероприятия, которые требуют отключения передающего оборудования.
Если резко изменится погода, то некоторые работы провести не получится. Поэтому их придется отменить или перенести на другое время.
В понедельник ограничения могут коснуться населенных пунктов Гуково, Каштановский и Мечетинская. Отключения планируются в течение дня.
До этого в регионе проверяли сирены оповещения местных жителей.
Ранее хакеры взломали радиостанцию в донском регионе, чтобы передавать фейковую информацию.