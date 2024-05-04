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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Часть Ростовской области оставят без телевидения 6 мая

Часть Ростовской области оставят без телевидения 6 мая

4 мая 2024, 06:25
Фото: 1MI
В Ростовской области может пропасть телерадиосигнал в нескольких населенных пунктах на следующей неделе, об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Отключения могут пройти 6 мая, так как на этот период на станциях планируются профилактические мероприятия, которые требуют отключения передающего оборудования.

Если резко изменится погода, то некоторые работы провести не получится. Поэтому их придется отменить или перенести на другое время.

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В понедельник ограничения могут коснуться населенных пунктов Гуково, Каштановский и Мечетинская. Отключения планируются в течение дня.

До этого в регионе проверяли сирены оповещения местных жителей.

Ранее хакеры взломали радиостанцию в донском регионе, чтобы передавать фейковую информацию.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Телерадиосигнал#Телевидение
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