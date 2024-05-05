Новые виды мошенничества. О чем стоит знать жителям Ростовской области

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Мошенничество в интернете может проявляться в различных формах и разнообразных схемах. Некоторые из наиболее распространенных видов афер в онлайн-среде включают:
фишинг: мошенники создают поддельные веб-сайты или отправляют поддельные электронные письма, притворяясь надежными организациями или учреждениями, с целью получить личную информацию от людей, такую как пароли, номера кредитных карт и другие данные.
аферы с продажей товаров. Это реализация поддельных или некачественных товаров через Интернет, а также мошеннические схемы, когда товары оплачиваются, но не поставляются.
схемы псевдо-инвестирования: мошенники обманывают людей, предлагая высокие доходы от инвестиций в финансовые или криптовалютные проекты, но на самом деле уклоняются от выплат или просто исчезают с деньгами.
социальная инженерия: мошенники могут использовать манипуляции и обман для убеждения людей предоставить им доступ к их учетным записям или конфиденциальной информации.
распространение вредоносного программного обеспечения: преступники могут создавать вредоносное ПО, такие как вирусы, трояны или шпионские программы, и распространять их через электронную почту, веб-сайты или социальные сети с целью украсть данные или нанести ущерб компьютеру или сети.
Это лишь несколько примеров мошеннических схем в Интернете, и они могут варьироваться в зависимости от различных факторов, включая регион и технологический прогресс.
Мошеннические схемы иногда включают в себя и процесс подбора кандидатов на работу. На онлайн-собеседованиях часто требуется заполнение анкеты, кажущейся стандартной процедурой при трудоустройстве. Однако среди запросов в анкете могут быть и данные о банковской карте, на которую предполагается переводить деньги.
Такие махинации несут не только риск потери финансов. Некоторые мошенники используют эту схему для проведения дропперства — незаконного процесса снятия денег с банковских карт. Например, «работодатель» может предложить вывести деньги с замороженных счетов банка, за что сотрудник получит процент в виде зарплаты.
Набирает популярность схема, при которой мошенники звонят и предупреждают о том, что у сим-карты истек срок действия.
В ходе телефонного разговора злоумышленники убеждают человека в необходимости продлить договор и затем пытаются получить доступ к личному кабинету пользователя на сайте Госуслуг. Жертве приходит смс-сообщение с кодом для подтверждения входа на портал, который они просят «поделиться» с мошенниками. Таким образом, последние получают доступ к персональным данным потерпевшего и могут оформить на него кредиты в банках или микрозаймы.
Оплата товаров или услуг с использованием QR-кодов уже давно стала широко распространенной по всей стране. Но несмотря на удобство этого метода электронных платежей, есть и свои опасности.
Попасться на уловки мошенников можно всего за несколько минут — при сканировании QR-кода для оплаты товара или услуг сайт оказывается поддельной площадкой, с которой мошенники могут вывести ваши средства.
Злоумышленники стали активно красть Telegram-аккаунты жителей, в том числе из Ростовской области, через переход на веб-сайт. Пользователи переходят по ссылке или кликают на изображение, чтобы перейти на исходный ресурс.
Однако на этом этапе мессенджер перенаправляет их на фишинговую страницу. Если пользователь соглашается вступить в «сообщество», он попадает на страницу, на которой предполагается вход в Telegram.
При вводе своих данных и попытке войти, вся информация сразу попадает в руки мошенников. После этого владельца «выбрасывает» из аккаунта, данные захватываются, а злоумышленники могут начать шантажировать владельца или пытаться выманить деньги.