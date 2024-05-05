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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

Новые виды мошенничества. О чем стоит знать жителям Ростовской области

Новые виды мошенничества. О чем стоит знать жителям Ростовской области

5 мая 2024, 05:45
Фото: hivint/cc by 2.0/flickr.com
Новые виды мошенничества. О чем стоит знать жителям Ростовской области

Мошенники в Ростовской области придумали новые виды обмана

В России, в том числе Ростовской области, постоянно появляются новые виды мошенничества. Что стоит знать, чтобы их избежать и сохранить свои деньги, в материале RostovGazeta.

Виды мошенничества через Интернет

Мошенничество в интернете может проявляться в различных формах и разнообразных схемах. Некоторые из наиболее распространенных видов афер в онлайн-среде включают:

  1. фишинг: мошенники создают поддельные веб-сайты или отправляют поддельные электронные письма, притворяясь надежными организациями или учреждениями, с целью получить личную информацию от людей, такую как пароли, номера кредитных карт и другие данные.

  2. аферы с продажей товаров. Это реализация поддельных или некачественных товаров через Интернет, а также мошеннические схемы, когда товары оплачиваются, но не поставляются.

  3. схемы псевдо-инвестирования: мошенники обманывают людей, предлагая высокие доходы от инвестиций в финансовые или криптовалютные проекты, но на самом деле уклоняются от выплат или просто исчезают с деньгами.

  4. социальная инженерия: мошенники могут использовать манипуляции и обман для убеждения людей предоставить им доступ к их учетным записям или конфиденциальной информации.

  5. распространение вредоносного программного обеспечения: преступники могут создавать вредоносное ПО, такие как вирусы, трояны или шпионские программы, и распространять их через электронную почту, веб-сайты или социальные сети с целью украсть данные или нанести ущерб компьютеру или сети.

Это лишь несколько примеров мошеннических схем в Интернете, и они могут варьироваться в зависимости от различных факторов, включая регион и технологический прогресс.

Это лишь несколько примеров мошеннических схем в Интернете, и они могут варьироваться в зависимости от различных факторов, включая регион и технологический прогресс.Это лишь несколько примеров мошеннических схем в Интернете, и они могут варьироваться в зависимости от различных факторов, включая регион и технологический прогресс.
Это лишь несколько примеров мошеннических схем в Интернете, и они могут варьироваться в зависимости от различных факторов, включая регион и технологический прогресс.
Фото: 1MI

Обман через собеседование на работу

Мошеннические схемы иногда включают в себя и процесс подбора кандидатов на работу. На онлайн-собеседованиях часто требуется заполнение анкеты, кажущейся стандартной процедурой при трудоустройстве. Однако среди запросов в анкете могут быть и данные о банковской карте, на которую предполагается переводить деньги.

Такие махинации несут не только риск потери финансов. Некоторые мошенники используют эту схему для проведения дропперства — незаконного процесса снятия денег с банковских карт. Например, «работодатель» может предложить вывести деньги с замороженных счетов банка, за что сотрудник получит процент в виде зарплаты.

Афера с сим-картами

Набирает популярность схема, при которой мошенники звонят и предупреждают о том, что у сим-карты истек срок действия.

В ходе телефонного разговора злоумышленники убеждают человека в необходимости продлить договор и затем пытаются получить доступ к личному кабинету пользователя на сайте Госуслуг. Жертве приходит смс-сообщение с кодом для подтверждения входа на портал, который они просят «поделиться» с мошенниками. Таким образом, последние получают доступ к персональным данным потерпевшего и могут оформить на него кредиты в банках или микрозаймы.

Набирает популярность схема, при которой мошенники звонят и предупреждают о том, что у сим-карты истек срок действия.Набирает популярность схема, при которой мошенники звонят и предупреждают о том, что у сим-карты истек срок действия.
Набирает популярность схема, при которой мошенники звонят и предупреждают о том, что у сим-карты истек срок действия.
Фото: Simon Yeo/cc by 2.0/flickr.com

Мошенничество через фейковый QR-код

Оплата товаров или услуг с использованием QR-кодов уже давно стала широко распространенной по всей стране. Но несмотря на удобство этого метода электронных платежей, есть и свои опасности.

Попасться на уловки мошенников можно всего за несколько минут — при сканировании QR-кода для оплаты товара или услуг сайт оказывается поддельной площадкой, с которой мошенники могут вывести ваши средства.

Кража аккаунта Telegram

Злоумышленники стали активно красть Telegram-аккаунты жителей, в том числе из Ростовской области, через переход на веб-сайт. Пользователи переходят по ссылке или кликают на изображение, чтобы перейти на исходный ресурс.

Однако на этом этапе мессенджер перенаправляет их на фишинговую страницу. Если пользователь соглашается вступить в «сообщество», он попадает на страницу, на которой предполагается вход в Telegram.

Если пользователь соглашается вступить в «сообщество», он попадает на страницу, на которой предполагается вход в Telegram.Если пользователь соглашается вступить в «сообщество», он попадает на страницу, на которой предполагается вход в Telegram.
Если пользователь соглашается вступить в «сообщество», он попадает на страницу, на которой предполагается вход в Telegram.
Фото: 1MI

При вводе своих данных и попытке войти, вся информация сразу попадает в руки мошенников. После этого владельца «выбрасывает» из аккаунта, данные захватываются, а злоумышленники могут начать шантажировать владельца или пытаться выманить деньги.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенничество#Интернет#Фишинг#Аферы с продажей товаров
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