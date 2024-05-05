Новые виды мошенничества. О чем стоит знать жителям Ростовской области

фишинг: мошенники создают поддельные веб-сайты или отправляют поддельные электронные письма, притворяясь надежными организациями или учреждениями, с целью получить личную информацию от людей, такую как пароли, номера кредитных карт и другие данные.

аферы с продажей товаров. Это реализация поддельных или некачественных товаров через Интернет, а также мошеннические схемы, когда товары оплачиваются, но не поставляются.

схемы псевдо-инвестирования: мошенники обманывают людей, предлагая высокие доходы от инвестиций в финансовые или криптовалютные проекты, но на самом деле уклоняются от выплат или просто исчезают с деньгами.

социальная инженерия: мошенники могут использовать манипуляции и обман для убеждения людей предоставить им доступ к их учетным записям или конфиденциальной информации.