Восьмиэтажное здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублей

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Здание расположено на проспекте Буденновский, 2, его площадь достигает 7,7 тысячи квадратных метров. Планировка здесь кабинетная, выполнена отделка в офисном стиле.
Построили комплекс в 1961 году, есть все необходимые коммуникации.
«Здание находится в тихом центре города вблизи от Береговой улицы и речного вокзала, рядом с бизнес-центром „Адмирал“. Район расположения характеризуется смешанной застройкой», — говорится в объявлении.
Начальная цена — 310,6 миллиона рублей, а шаг на повышение составляет три миллиона рублей.
Ранее стало известно, что базу отдыха продают на левом берегу Ростова за 60 миллионов рублей.