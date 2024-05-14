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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:36

Здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублей

Восьмиэтажное здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублей

14 мая 2024, 08:34
Фото: auction-house.ru
Здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставили на аукцион восьмиэтажное здание по цене от 310 миллионов рублей, говорится в документах «Российского аукционного дома».

Здание расположено на проспекте Буденновский, 2, его площадь достигает 7,7 тысячи квадратных метров. Планировка здесь кабинетная, выполнена отделка в офисном стиле.

Построили комплекс в 1961 году, есть все необходимые коммуникации.

Базу отдыха продают на левом берегу Ростова за 60 млн рублей
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Здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублейЗдание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублей
Здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублейЗдание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублей
Здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублейЗдание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублей
Здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 млн рублей
Фото: auction-house.ru

«Здание находится в тихом центре города вблизи от Береговой улицы и речного вокзала, рядом с бизнес-центром „Адмирал“. Район расположения характеризуется смешанной застройкой», — говорится в объявлении.

Начальная цена — 310,6 миллиона рублей, а шаг на повышение составляет три миллиона рублей.

Ранее стало известно, что базу отдыха продают на левом берегу Ростова за 60 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Здание#Аукцион
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