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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Эксперты рассказали ростовчанам о главных мошеннических уловках в Турции в 2024 году

Эксперты рассказали ростовчанам о главных мошеннических уловках в Турции в 2024 году

22 мая 2024, 08:23
Фото: Pxhere
Эксперты рассказали ростовчанам о главных мошеннических уловках в Турции в 2024 году
Турция славится не только своим гостеприимством, но и ловкими мошенниками, пишет Newia.

Так, попасться можно на уловки чистильщиков обуви. Ребятишки проходят мимо туристов с коробкой для чисткой обуви. Из нее якобы «случайно» выпадает щетка. Наивный турист поднимает ее и отдает детям, а те в ответ предлагают почистить ему обувь. Такая процедура на самом деле не является искренней благодарностью. После чистки обуви с туриста обязательно попросят денег.

Обязательно нужно в Турции расплачиваться с торговцами только местной валютой — лирами. Дело в том, что продавцы там при расчете долларами или евро любят обменивать деньги по сильно завышенному курсу.

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Еще одной уловкой, жертвой которой становятся туристы, является дорогое такси. В Турции нельзя пользоваться автомобилями, в которых не установлен счетчик. Так, выбрав обычное уличное такси, придется переплатить гораздо больше, так как водитель скажет любую сумму, удобную для него.

Напомним, из Ростова-на-Дону в Стамбул запустили автобус.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Туризм#Мошенничество#Турция#Зарубежный туризм
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