Эксперты рассказали ростовчанам о главных мошеннических уловках в Турции в 2024 году

Так, попасться можно на уловки чистильщиков обуви. Ребятишки проходят мимо туристов с коробкой для чисткой обуви. Из нее якобы «случайно» выпадает щетка. Наивный турист поднимает ее и отдает детям, а те в ответ предлагают почистить ему обувь. Такая процедура на самом деле не является искренней благодарностью. После чистки обуви с туриста обязательно попросят денег.