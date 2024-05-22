Эксперты рассказали ростовчанам о главных мошеннических уловках в Турции в 2024 году

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Так, попасться можно на уловки чистильщиков обуви. Ребятишки проходят мимо туристов с коробкой для чисткой обуви. Из нее якобы «случайно» выпадает щетка. Наивный турист поднимает ее и отдает детям, а те в ответ предлагают почистить ему обувь. Такая процедура на самом деле не является искренней благодарностью. После чистки обуви с туриста обязательно попросят денег.
Обязательно нужно в Турции расплачиваться с торговцами только местной валютой — лирами. Дело в том, что продавцы там при расчете долларами или евро любят обменивать деньги по сильно завышенному курсу.
Еще одной уловкой, жертвой которой становятся туристы, является дорогое такси. В Турции нельзя пользоваться автомобилями, в которых не установлен счетчик. Так, выбрав обычное уличное такси, придется переплатить гораздо больше, так как водитель скажет любую сумму, удобную для него.
Напомним, из Ростова-на-Дону в Стамбул запустили автобус.