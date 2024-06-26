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Зарубежный туризм

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Июнь
Аналитики рассказали, как недорого отдохнуть в Египте летом 2024 года
Для желающих провести летний отдых заграницей самым оптимальным вариантом будет Египет, пишут «Новые известия».
26 июня, 09:42
Май
Эксперты рассказали ростовчанам о главных мошеннических уловках в Турции в 2024 году
Турция славится не только своим гостеприимством, но и ловкими мошенниками, пишет Newia.
22 мая, 08:23
Апрель
Туроператоры назвали ростовчанам популярные направления для отдыха на майских
Большая часть россиян предпочтет на майских путешествовать по России, пишет портал Newia со ссылкой на туроператоров.
25 апреля, 15:16
Март
Жителям Ростовской области рассказали, как росли цены в феврале
В Ростовской области только за февраль уровень инфляции увеличился на 0,7%, а с начала 2024 года — почти 1,5%, сведения об этом появились в Ростовстате.
14 марта, 14:21

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