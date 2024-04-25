Туроператоры назвали ростовчанам популярные направления для отдыха на майских

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Так, за рубеж на майских праздниках поедут лишь 25% россиян. Большинство (75%) предпочитают отдых внутри страны.
Среди зарубежных стран лидером для путешествий остается Турция. На нее приходится едва ли не половина всех иностранных путевок. Другими популярными направлениями после Турции стали — ОАЭ, Абхазия, Египет и Таиланд.
Что касается российских регионов, то большинство туристов выбирают для отдыха на майских праздниках Краснодарский край. Вторым по популярности у путешественников стал Санкт-Петербург. Замкнули тройку лидеров Кавказские Минеральные Воды. Также многие предпочли для отдыха Калининград и Дагестан.
Напомним, массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники.