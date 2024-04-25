Туроператоры назвали ростовчанам популярные направления для отдыха на майских

Что касается российских регионов, то большинство туристов выбирают для отдыха на майских праздниках Краснодарский край. Вторым по популярности у путешественников стал Санкт-Петербург. Замкнули тройку лидеров Кавказские Минеральные Воды. Также многие предпочли для отдыха Калининград и Дагестан.