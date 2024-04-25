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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Туроператоры назвали ростовчанам популярные направления для отдыха на майских

Туроператоры назвали ростовчанам популярные направления для отдыха на майских

25 апреля 2024, 15:16
Фото: 1MI
Туроператоры назвали ростовчанам популярные направления для отдыха на майских
Большая часть россиян предпочтет на майских путешествовать по России, пишет портал Newia со ссылкой на туроператоров.

Так, за рубеж на майских праздниках поедут лишь 25% россиян. Большинство (75%) предпочитают отдых внутри страны.

Среди зарубежных стран лидером для путешествий остается Турция. На нее приходится едва ли не половина всех иностранных путевок. Другими популярными направлениями после Турции стали — ОАЭ, Абхазия, Египет и Таиланд.

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Что касается российских регионов, то большинство туристов выбирают для отдыха на майских праздниках Краснодарский край. Вторым по популярности у путешественников стал Санкт-Петербург. Замкнули тройку лидеров Кавказские Минеральные Воды. Также многие предпочли для отдыха Калининград и Дагестан.

Напомним, массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Туризм#Внутренний туризм#Майские праздники#Зарубежный туризм
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